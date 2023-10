Volley, Brescia pronta al debutto: è il decimo anno in serie A2

L’attesa è finita: domenica 15 ottobre riparte il campionato di serie A2 maschile e la Consoli Sferc Centrale del Latte Brescia vi partecipa per il decimo anno consecutivo. Un grande traguardo ripreso graficamente anche sulle nuove bellissime divise che verranno sfoggiate per la prima volta nel match contro la Bcc Tecbus Castellana Grotte in programma alle 18 al San Filippo.

L’Atlantide Pallavolo Brescia si presenta al via rinnovata in tutti i reparti, ma con alcuni pilastri a puntellare il roster biancoblù. Sarà infatti ancora la regia di Simone Tiberti (per la nona volta capitano) a dare la direzione al 6+1 bresciano. Sulla sua diagonale c’è l’olandese Niels Klapwijk, volto noto nei palazzetti di SuperLega per la prima volta in A2, mentre gli schiacciatori di palla alta sono il ritrovato e amatissimo cubano Abrahan Gavilan, e Roberto Cominetti, atleta che nelle ultime tre stagioni ha conquistato due promozioni, una Coppa Italia e una finale Play Off. Al centro, due certezze: Nicola Candeli, grintoso e tenace, e Alex Erati altro nuovo arrivo di altissimo profilo. Il libero è Andrea Franzoni, ancora gradita conferma, sostenuto da Mattia Braghini, già affiliato alla prima squadra lo scorso anno. A disposizione di coach Zambonardi nel reparto di attacco Stefano Ferri, giovane dal potenziale esplosivo in arrivo da Fano, Tommaso Sarzi Sartori, già in rosa come centrale ora spostato a banda, i centrali Dane Mijatovic e Dhieu John Malual, il secondo palleggiatore Pietro Ghirardi e lo schiacciatore bresciano Andrea Bettinzoli. In panchina accanto al coach il secondo allenatore Paolo Iervolino e l’assistant coach Aitor Barreros Casado.

Coach Zambonardi è guardingo: "Abbiamo fatto un’ottima preparazione e siamo pronti per l’esordio in campionato. I nostri primi avversari sono una squadra giovane, molto preparata e tecnicamente forte. Dovremo essere bravi ad aggredirli e a non farli crescere nel match. Confidiamo molto anche nel nostro pubblico: con il loro sostegno supereremo ogni difficoltà con grande slancio".