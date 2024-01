Volley A2, sfida ad alta quota per Brescia: assalto alla seconda in classifica

Un'impresa sfiorata e un punto comunque d'oro. Nella quarta giornata di ritorno di serie A2 il Gruppo Consoli Brescia perde 3-2 (21-25; 17-25; 25-21; 25-20; 20-28) a casa della corazzata Cuneo e rimane fissa in sesta posizione. Una squadra, quella di Zambonardi, che è stata bravissima a fare suoi i primi due set e poi a lottare perdendo solo 20-18.

"Torniamo a Brescia con un po’ di rammarico, ma con la conferma che anche fuori casa ce la possiamo giocare con tutti. Nel terzo set abbiamo avuto più difficoltà su alcune rotazioni, Cuneo è cresciuta in tutti i fondamentali e al tie-break ci siamo concessi qualche imprecisione di troppo. Abbiamo comunque un punto in più, conquistato su un campo ostico, e crescente fiducia nel prosieguo della stagione" ha detto coach Zambonardi.

BRESCIA: Erati 10, Braghini (L) ne, Sarzi Sartori, Tiberti 1, Ferri, Cominetti 22, Malual ne, Franzoni, Ghirardi ne, Candeli 9, Klapwijk 24, Pesaresi (L), Mijatovic ne, Abrahan 16. All. Roberto Zambonardi e Paolo Iervolino.

CUNEO: Sottile 3, Jensen 27, Volpato 9, Codarin 14, Andreopoulos 16, Botto 10, Staforini (L), Giacomini, Gottardo, Bristot, Giordano Cioffi 1. N.e. Colangelo, Coppa. All.: Matteo Battocchio, Lorenzo Gallesio

Il pre partita

Assalto alla seconda in classifica. Non una sfida facile sulla carta, ma in pratica l'obiettivo è quello di provarci e lottare fino alla fine. Il Gruppo Consoli Brescia gioca l'anticipo della quarta giornata di ritorno di A2 a casa di Cuneo, che ormai ha messo le tende sul secondo posto in classifica da tempo e lì vuole restare provando a "scacciare" le inseguitrici.

Cuneo ha solo quattro sconfitte a macchiare un cammino che la vede vittoriosa da nove giornate consecutive, nelle quali ha battuto, in avvio di girone di ritorno, anche la capolista. L’ultima débâcle risale a metà novembre, per mano di Castellana Grotte: le armi in più del 6+1 guidato da coach Battocchio sembrano essere un assetto solido e il contenimento degli errori, oltre alla forza dei singoli giocatori. Pericolo numero uno è l’opposto Mads Jensen, innescato dalle mani esperte di Sottile in regia. Il muro è l’altro strumento con cui la Puliservice si fa aggressiva: Volpato e Codarin fanno ottima guardia a rete, mentre l’attacco di banda è affidato a Botto e ad Andreopoulos. Il libero è l’azzurro Staforini e in panchina ci sono altri volti noti di prima linea come Cioffi e Gottardo.

"bbiamo dimostrato che, quando riusciamo a restare in partita tutti e a contribuire tutti, ciascuno con le proprie competenze e caratteristiche, siamo una squadra competitiva, che può giocarsela con qualsiasi avversario. Se Cuneo è cresciuta rispetto all’andata – ha detto il tecnico Zambonardi – dovremo avere ancora più pazienza e astuzia in fase di ricostruzione. Loro sbagliano poco e noi dovremo sbagliare ancora meno per portare a casa punti da un campo molto impegnativo. Mi aspetto un approccio maturo e aggressivo a ciascuna gara dal mio gruppo".