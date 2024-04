Volley A2 playoff, Brescia lotta ma passa Siena: addio sogno promozione

Gruppo Consoli Brescia ai titoli di coda per questa stagione 2023/2024, ma regalando ai suoi tifosi una partita incredibile. Ad accedere alla semifinale per il salto di promozione in Superlega è Siena: la formazione di coach Zambonardi cede 2-0 nella serie perdendo gara 1 3-1 fuori casa e perdendo al San Filippo 2-3 (23-25; 16-25; 25-21; 25-15; 14-16) in grande rimonta.

Sotto di due set, la formazione guidata per l'eccezione da Iervolino, rimonta ed è vicinissima alla bella quando dal 13-10 nel tie break si fa rimontare e perde ai vantaggi. "Un grande rimpianto: non si può perdere una partita così a questi livelli, con l’inerzia dalla nostra parte e il vantaggio con cui avevamo girato al tie-break. Loro son stati bravi a rosicchiare e il match l’ha deciso il loro opposto che non siamo riusciti a fermare nel finale. Abbiamo giocato male solo il secondo parziale, in realtà, ma vado a casa molto amareggiato per l’esito e per le palle che ho sbagliato nel primo set" ha commentato Tiberti.

BRESCIA: Erati 8, Braghini (L), Sarzi Sartori ne, Tiberti 3, Ferri, Cominetti 10, Franzoni, Ghirardi ne, Candeli 12, Klapwijk 22, Abrahan 25, Pesaresi (L). All. Paolo Iervolino e Aitor Barrero Casado.

SIENA: Copelli 10, Trillini 10, Nevot 2, Bonami (L), Tallone 13, Krauchuk 25, Milan 5, Pierotti 14. Ne: Pellegrini, Acuti, Gonzi, Ivanov, Coser, Picuno. Coach: Graziosi.