Volley A2, Brescia da un punto a Pineto: "Importante non tornare a mani vuote"

Un primo set infinito a cui ne sono seguiti altri quattro. Una maratona. Il Gruppo Consoli Brescia perde 2-3 (30-32; 25-17; 21-25; 25-22; 15-12) a casa di Pineto nella seconda giornata di campionato. È una Consoli che ancora non esprime un gioco fluido e continuo, inceppandosi per interminabili break che caricano l’avversario, caparbio e aggressivo, sostenuto da un palazzetto infuocato. Brescia rientra comunque con un punto dall’Abruzzo, pronta a lavorare sulle sue criticità.

Qualche indecisione di troppo nel comparto difensivo dei tucani trasforma il primo parziale in una maratona risolta dal duo Tiberti-Klapwijk, mentre il secondo set è un momento di poca lucidità collettiva che spegne la luce nella metà campo bresciana e carica invece il 6+1 di casa, trascinato dall’ex Loglisci. Brescia riparte dal servizio, riducendo gli errori, ma non riesce a giocare e spingere con tranquillità. Mancano cinismo e freddezza quando si tratta di schiacciare sull’acceleratore. Alla fine un punto non soddisfa, ma non è certamente iniquo. Ottimo il contributo di Sarzi Sartori, determinante al servizio sia nel primo che nel terzo set.

Coach Zambonardi non si nasconde: "Bravi noi nel primo parziale a entrare in partita e recuperare il set, nonostante i tanti errori. Nel secondo, Pineto è scappata via, mentre nel terzo, do grande merito a Sarzi che col suo servizio ci ha permesso di mettere in cassaforte il punto. Avremmo dovuto chiuderla al quarto, invece abbiamo subito il campo e il pubblico avversario. Abbiamo limitato gli errori, ma calato la qualità. Loro sono stati più bravi di noi a capitalizzare: c’è del rammarico, ma non torniamo a mani vuote da questa trasferta".

BRESCIA: Erati 5, Braghini (L) ne, Sarzi Sartori 2, Tiberti 2, Ferri 3, Cominetti 19, Malual ne, Franzoni (L), Ghirardi ne, Candeli 10, Klapwijk 31, Mijatovic ne, Abrahan 7. All. Roberto Zambonardi e Paolo Iervolino.

PINETO: Mignano, Pesare, Sorgente (L), Jeroncic 11, Chavers ne, Basso 5, Di Silvestre 11, Paris 2, Nika?evi? 13, Loglisci 21, Msatfi, Marolla, Benavídez 18. All.: Giacomo Tomasello e Loris Palwermo