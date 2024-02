Volley A2, Brescia sfiora l'impresa: un punto con la capolista

Che spettacolo. Già, perché nonostante la sconfitta, la partita è stata un vero spettacolo. Il Gruppo Consoli Brescia sfiora quasi l'impresa contro Grottazzolina, la capolista, è perde al tie break 2-3 (25-21; 25-18; 23-25; 20-25; 11-15) dopo essere assicurata il punto subito dopo i primi due set. "Abbiamo giocato due set eccezionali e, - dice coach Zambonardi - nonostante Klapwijk avesse un fastidio alla spalla, siamo partiti con lui in campo perché il suo apporto in termini di personalità ed equilibrio è prezioso. Nel terzo parziale non siamo partiti con la stessa aggressività e con Grottazzolina, tenace come è, non te lo puoi permettere. Il nostro coraggio al servizio si è ridotto nel quarto e i nostri avversari ne hanno approfittato. Merito a loro, ma credo abbiamo dimostrato ancora una volta che il nostro livello di gioco non è distante da quello della capolista".

Brescia gioca bene e poi l'intensità della prima in classifica è inevitabile: il set corto vede sempre avanti la capolista, ma Brescia è in scia fino alla fine. Un San Filippo mai così popolato, per questo il match è stato ancora più bello.

BRESCIA: Erati 11, Braghini (L), Sarzi Sartori ne, Tiberti 1, Ferri 1, Cominetti 22, Malual ne, Franzoni, Ghirardi ne, Candeli 8, Klapwijk 11, Abrahan 24, Pesaresi (L). All. Zambonardi e Iervolino.

YUASA BATTERY: Cubito 1, Vecchi 6, Lusetti ne, Canella 5, Mattei 9, Breuning Nielsen 31, Ferraguti ne, Mitkov, Romiti ne, Fedrizzi 22, Marchiani, Foresi (L2) ne, Marchisio (L1), Cattaneo . All. Ortenzi e Minnoni

Il pre partita

Big match. Proprio un big match quello che attende il Gruppo Consoli Brescia fra le mura di casa. Domenica 11 febbraio alle 19 al San Filippo arriva la capolista Grottazzolina.

"Ce la possiamo giocare con tutte le squadre, - dice capitan Tiberti- siamo tenaci e ci sappiamo divertire. A questo livello di gioco, il primo impegno per dare fastidio a Grottazzolina è quello di battere e ricevere bene: siamo una squadra che può fare male dai nove metri e dovremo sfruttare quell’arma per disinnescare il potenziale offensivo dei nostri avversari, che pure hanno un servizio micidiale".

Il capitano si riferisce al danese Breuning Nielsen, stella della compagine marchigiana e capocannoniere della categoria con 509 punti fatti in stagione e una media di quasi 27 a partita, contro i pur ottimi 22 di Klapwijk. Grottazzolina è alla sua ottava stagione in serie A ed è guidata da coach Ortenzi sin dalla B1. Scende in campo con il regista Marchiani incrociato a Breuning Nielsen, Fedrizzi e Cattaneo in posto quattro, Canella e Mattei al centro, mentre Marchisio è il libero.