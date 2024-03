A Bedizzole il volley è una cosa seria: l’Under 16 e l’Under 18 fanno sognare

Sta per cominciare un nuovo weekend, ma quello di sette giorni fa in casa Bedizzole Volley è stato davvero ricco di emozioni. Tutte le squadre che fanno parte della società bresciana sono scese in campo, ma le sfide più attese erano sicuramente le gare di ritorno dei quarti di finale per quel che riguarda l’Under 16 e l’Under 18. Sicuramente più agevole la gara dell’Under 16 che contro la formazione del Centro Volley Lonato doveva aggiudicarsi un unico set per passare in semifinale, difficilissima invece la gara che aspettava l’Under 18 uscito sconfitto con il punteggio di 3-1 nella gara di andata contro il Cus Volley Brescia.

Nel primo caso, le ragazze si sono aggiudicate il match di ritorno con un rotondo 3-0 con ampio spazio per tutte le ragazze a disposizione, un successo che ha assicurato la prima Final Four stagionale per i colori rossoblu. Le giocatrici dell’Under 18 sono scese in campo determinate e consapevoli che solo una grande prestazione avrebbe consentito di ribaltare il risultato negativo dell'andata contro un'ottima formazione guidata da un coach davvero preparato. L'impresa è arrivata.

Nonostante la giovanissima età delle ragazze schierate nella categoria (la quasi totalità della squadra sarà ancora Under 18 la prossima stagione) Bedizzole ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per farcela. Il 3-0 ha tramutato qualsiasi sogno in realtà. C’è da sottolineare come per il nono anno di seguito il Bedizzole Volley sia tra i migliori quattro club di Brescia sia in Under 16 che in Under 18, la conferma dell'ottimo lavoro svolto in palestra. Non rimangono che le semifinali, anche se le premesse sono già ottime.