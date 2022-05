Acquisto "pesante" per la Millenium Brescia: arriva la vicecampionessa italiana Jennifer Boldini

La Millenium Brescia rende noto di aver raggiunto l’accordo per la prossima stagione con la regista monteclarense, nell’ultimo anno a Vero Volley Monza in A1. Una Vice Campionessa d’Italia alla corte di coach Alessandro Beltrami per guidare l’attacco delle bresciane nel prossimo campionato di Serie A2. Jennifer Boldini è il primo volto nuovo della Millenium Brescia stagione 2022/2023.

Nata a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 6 aprile 1999 ma residente a Montichiari, alta 187 centimetri, la nuova Leonessa inizia a giocare nel proprio comune, prima di passare all’Isorella – dove è introdotta al ruolo di palleggiatrice – e compiere il “salto” con il passaggio al settore giovanile del Volley Bergamo, dove resta sino alla stagione 2015/2016. Il campionato successivo passa alla Promoball Montichiari in A1 e nel 2017/2018 ritorna al Volley Bergamo, sempre nella massima serie.

Nel 2018/2019 difende i colori del Volley Soverato (serie A2) dove contribuisce alla conquista dei play off promozione e poi nel 2019/2020 approda a Pinerolo dove resta sino al 2021, dopo aver raggiunto la finale per il salto in A1. Nella stagione appena terminata la nuova regista delle Leonesse è stata protagonista in Italia ed Europa con la maglia del Vero Volley Monza, raggiungendo la storica Finale Scudetto ed i Quarti di finale della Cev Champions League. Veterana dei tornei di serie A1 e A2 nonostante la giovane età, Jennifer Boldini vanta 161 gettoni a referto (440 set), e ben 271 punti realizzati (45 ace e 90 muri). Jenni sarà presentata in conferenza stampa online – su Facebook e YouTube Millenium oggi alle ore 18.