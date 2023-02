A2: trasferta sarda per la Millenium Brescia, domani la sfida con l'insidiosa Hermaea Olbia

Arrivate all’ottava giornata del girone di ritorno, le Leonesse della Millenium Brescia affrontano in trasferta la pericolosa Hermaea Olbia della ex Ulrike Bridi, che come la Valsabbina conta solo una sconfitta in casa. Appuntamento domenica 12 febbraio alle ore 16. Dopo la convincente vittoria contro l’Esperia Cremona nell’ultimo turno infrasettimanale, la Millenium Brescia affronterà Volley Hermaea Olbia tra le mura del GeoPalace, campo di gioco dove sono cadute Trento e Futura Volley Giovani nel corso della stagione.

L’obiettivo di coach Beltrami resta quello di prendere punti importanti in chiave Pool Promozione. Fischio d’inizio domenica 12 febbraio, alle ore 16, dirigeranno Luca Pescatore e Matteo Mannarinno e al referto segnapunti elettronico Cecilia Brodu. Reduci da due vittorie consecutive in campionato, a Offanengo e in casa con Cremona, le ragazze di coach Beltrami sono pronte alla sfida di Olbia. Un’avversaria da non sottovalutare, che ha saputo sgambettare tutte le big del girone.

La Valsabbina punta a ritrovare la costanza del girone di andata, che aveva fruttato 6 vittorie consecutive, per procedere al meglio in un febbraio di fuoco. “Domenica affrontiamo una trasferta difficile, in un campo molto ostico dove quasi tutti hanno lasciato punti” – commenta l’assistant coach Simone Truzzi – “Loro stanno giocando molto bene, hanno una buona struttura muro-difesa, sono una squadra coriacea che non molla mai. Con Busto hanno rimontato una situazione difficile, ricostruendo il gioco con tenacia e determinazione. Noi andiamo a Olbia con il nostro obiettivo, quello di fare 3 punti, cercando di essere concreti e ritrovando la cinicità che ci ha contraddistinti fino ad oggi. Affrontiamo la trasferta di Olbia sperando di fare molto bene perché sappiamo che è nelle nostre corde”.

Nell’ultima giornata di campionato la formazione isolana, allenata da coach Dino Guadalupi, ha superato in rimonta al tiebreak la Futura Volley Giovani Busto Arsizio, un successo che ha permesso a Millenium di agganciare in classifica a quota 36 punti la formazione biancorossa. Protagonista ed MVP del match la schiacciatrice Glenda Messaggi con 12 punti e Daniela Soleidad Simian-Bulaich, top scorer dell’incontro con 22 palloni messi a segno. Ottava sfida ufficiale tra lombarde e sarde, che si sono affrontate in A2 dal 2016 al 2018 e nel 2021/2022. Brescia ha vinto tutti gli scontri diretti, l’ultimo giocato nella gara d’andata ha visto imporsi le Leonesse di coach Alessandro Beltrami per 3-0. L’unica ex di turno è l’alzatrice Ulrike Bridi che ha indossato la maglia Millenium negli anni dal 2018 al 2020 in Serie A1.