A2: Sophie Blasi sarà ancora una Leonessa della Millenium Brescia

Era nell'aria, ma ora l'annuncio è ufficiale. Sophie Andrea Blasi torna ad allenarsi con la Valsabbina Millenium Brescia e vestirà la maglia da Leonessa per il resto della stagione. Dopo la stagione 2021/22 con Millenium, Blasi aveva iniziato la preparazione sotto la guida di Beltrami e a settembre si era spostata alla Savino del Bene Scandicci per un mese di "stage" con Barbolini. La giocatrice bolognese classe 2002 riprenderà ad allenarsi con Boldini e compagne a partire da domani. Nata a Bologna il 16 dicembre 2002, la nuova Leonessa, figlia d’arte (il padre Andrea è stato un giocatore di basket negli anni ’90), è cresciuta nel settore giovanile dell’Idea Volley Bologna prima e dell’Amatori Volley Orago dove ha vinto gli scudetti Under 14 e Under 16 sotto la guida di Giuseppe Bosetti e Franca Bardelli.

Dal 2015 al 2017 è stata inserita nel roster della serie B1 e dalla stagione successiva è passata al Volleyrò Casal de Pazzi a Roma dove ha giocato in serie B2 e B1. Nell’attività di settore giovanile ha vinto cinque scudetti, mentre con le Nazionali juniores ha collezionato una medaglia d’oro agli Europei Under 16 a Sofia ed un argento agli Europei Under 17, sempre nella capitale bulgara. Nel 2019 l’esordio in Serie A2 con la Pallavolo Montale, neopromossa in A2, dove è rimasta per due stagioni. Nel 2021/2022 ha vestito la maglia della Millenium Brescia, con cui ha vinto la Coppa Italia di A2 e si è evidenziata per le importanti abilità in seconda linea. Nella stagione corrente prosegue la carriera a Brescia con il ruolo di libero.

Con l'inserimento di Sophie la già bassa età media della Valsabbina Millenium Brescia 22/23 scende a 21,15 anni. “Finalmente è ufficiale! Sono felicissima di rimanere a Brescia, di continuare a lavorare con una società e uno staff organizzati, ambiziosi e che fanno sentire a casa le proprie atlete - annuncia Sophie Blasi - In questo ultimo mese mi sono allenata con la Savino del Bene Scandicci che ovviamente ringrazio per l’esperienza, spero di aver imparato qualcosa da poter portare in campo a Brescia. La preparazione è stata lunga, ma finalmente domenica si comincia e si inizia a fare sul serio. Appuntamento al PalaGeorge dove ad aspettarci non mancheranno i nostri tifosi, gli Amici delle Leonesse!”.

“Sophie conosce il metodo dello scorso anno e ha potuto vedere anche quello di quest'anno, che è leggermente modificato - commenta coach Alessandro Beltrami - Il suo sarà un reinserimento nel nostro contesto dopo un'esperienza di alto livello a Scandicci, tornerà certamente arricchita. Speriamo di riuscire a utilizzare al meglio il suo talento e a inserirlo nella squadra. Una giocatrice in più fa comodo, dati gli acciacchi siamo stati in pochi nel periodo di preparazione, come si è visto nelle amichevoli”. “Sophie è una giocatrice di cui conosciamo bene le caratteristiche, dovrà dare una grossa mano al gruppo”