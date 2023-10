A2. Millenium Brescia devastante contro Soverato: al PalaGeorge arriva la 3ª vittoria di fila

Quarta giornata di regular season. La Banca Valsabbina Millenium Brescia attende al PalaGeorge il Volley Soverato. Formazioni diverse, ma stesso obiettivo: vincere. Le Leonesse vogliono riscattare la sconfitta nella Pool Promozione e continuare la striscia di risultati positivi dopo Padova e Pescara; le ragazze di Guidetti, invece, hanno bisogno di riprendere ritmo dopo il passo falso nella scorsa giornata contro Como. Le statistiche sorridono alle calabresi: 6 successi su 7 contro le bresciane. Fischio d’inizio domenica 29 ottobre, alle ore 17. Coach Beltrami sceglie al palleggio la vice capitana Scacchetti, incrociata a Malik. Al centro ritrova Babatunde in coppia con Torcolacci, con capitan Pamio e Fiorio in posto 4 e Pericati libero. Coach Guidetti risponde con una formazione rimaneggiata a causa dell’infortunio della centrale Barbazeni di qualche giorno fa: sul taraflex scendono in campo Orlandi, Okenwa, Jurdza, Frangipane, Guzin, Buffo e Vittorio.

È Soverato a dare inizio al match. I primi punti, come previsto, sono combattuti: dopo un iniziale vantaggio delle ospiti, la Millenium si riprende il pareggio con Babatunde a muro (5-5). Con Malik in battuta ci pensano Pamio e ancora la numero 16 al sorpasso (8-6). Il time out chiamato da Guidetti riscuote successo: le calabresi con Okenwa e Jurdza raggiungono il 12-11. L’ace di Pamio e qualche errore di troppo di Soverato siglano il +4 per le Leonesse (17-13). Sul finale, è una Valsabbina che corre forte: l’ennesimo monster block di Babatunde, l’ace di Malik e la diagonale di Fiorio fanno 23-15 per le padrone di casa, che chiudono i conti sul 25-19. Anche il ritmo della seconda frazione di gioco è teso. Soverato non ci sta all’iniziale presa posizione di Brescia, così raggiunge e sorpassa le ragazze di coach Beltrami (5-7), ma il block di Torcolacci fa ripartire le Leonesse che raggiungono l’11-8.

Le calabresi allora tirano fuori il carattere e con il braccio caldo di Frangipane puntano a riprendersi la gara (14-13): il pareggio, infatti, viene raggiunto al 17° punto. L’invasione di Soverato regala alla Valsabbina il secondo set point, sprecato però da Malik (24-20). Esito solo rimandato: il set si chiude sul 25-21. Con due set in bacheca, una Millenium concreta apre il terzo set portandosi sul +6 (8-2). Soverato non si fa certo intimidire e, complice un improvviso annebbiamento delle padroni di casa, si porta a -1 (8-7). Coach Beltrami chiama a sé le sue: al rientro, l’ace di Babatunde aiuta le Leonesse a riprendere ritmo. Le ragazze di Guidetti inseguono con costanza e al 14° punto rimettono il match in equilibrio. Il finale è teso anche se Brescia con Torcolacci e Pamio riesce ad allungare sul 20-17. Il doppio moster block prima di Fiorio (19-23) poi di Torcolacci (19-24) regalano il match point.

L’invasione di Soverato chiude i conti: Brescia vince 25-19. Prossimo appuntamento, ancora tra le mura del PalaGeorge: mercoledì 1° novembre, la Banca Valsabbina Millenium affronterà Tecnoteam Albese Volley Como. “Lo sappiamo che in questo campionato nessuna partita è da sottovalutare: infatti siamo state brave noi ad entrare con la mentalità giusta e spingere dai primi punti – è il commento della MVP, Chiara Scacchetti –. Soverato ci ha messo in difficoltà perché è riuscito bene ad adattarsi al nostro gioco. Stiamo lavorando bene: sono davvero contenta che oggi la squadra abbia raccolto i tre punti”. Per quanto riguarda il gruppo: “Noi facciamo un gioco molto veloce e non è facile, ma l’intesa sta crescendo di giorno in giorno. Siamo in crescendo: la strada è lunga”. Il tabellino del match:

MILLENIUM BRESCIA-VOLLEY SOVERATO 3-0 (25-19, 25-21, 25-19)

BRESCIA: Fiorio 13, Babatunde 14, Scacchetti, Pamio 13, Torcolacci 5, Malik 13, Pericati (L), Brandi. Non entrate: Ratti, Tagliani, Pinetti (L), Pinarello, Bulovic. All. Beltrami.

SOVERATO: Orlandi 1, Frangipane 6, Okenwa 10, Jurdza 8, Buffo 5, Guzin 8, Vittorio (L), Romanin 3, Zuliani 1, Tolotti, Coccoli. All. Guidetti.