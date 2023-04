A2. La Millenium Brescia chiude la Pool Promozione con una sconfitta e il 4° posto

Sesta ed ultima giornata della Pool Promozione al Palazzetto dello Sport di Marignano, dove la Millenium Brescia affronta la Omag Mt San Giovanni in Marignano: in palio la possibilità di superare in classifica la formazione romagnola e concludere al terzo posto, dietro a Trento, per avere il fattore campo a favore in gara 3 nei Playoff Promozione, dove le ragazze di Beltrami affronteranno proprio San Giovanni. Nella Millenium è costretta a dare forfait Scognamillo, al suo posto nel ruolo di libero c’è Blasi. Confermato il resto della formazione con Boldini in diagonale con Obossa, i due attaccanti di posto quattro sono Cvetni? e Pamio, completano il sestetto i centrali Torcolacci e Consoli. La squadra di casa, guidata in panchina Barbolini, schiera Turco in regia e Perovic nel ruolo di opposto, la diagonale delle bande è composta da Rachkovska e Bolzonetti, mentre al centro agiscono Salvatori e Babatunde, infine il libero è Caforio.

Avvio di gara in salita per Brescia: San Giovanni guadagna da subito un cospicuo vantaggio, l’ace di Bolzonetti vale il 10-3. Beltrami ricorre al doppio cambio, a seguire Cvetni? e proprio la neoentrata Ratti provano a guidare la reazione bresciana. Dopo il break bresciano allungano ancora le romagnole: Rachkovska va a segno due volte e Perovic piazza poi il servizio vincente per il 15-6. La Valsabbina si riporta a cinque distanze di lunghezza con gli ace di Torcolacci e Cvetni? e il mani-out di Pamio (16-11). Bolzonetti mette a terra due attacchi consecutivi e permette alle padrone di casa di salire 20-12. Salvatori con il primo tempo e un muro trascina le compagne a set point che viene messo a terra da Perovic (25-13).

La Valsabbina torna in campo con un altro piglio nel secondo parziale e piazza subito un break importante con l’ace di Boldini e il muro di Torcolacci (3-7). L’Omag Mt torna a -2 con il muro di Babatunde e l’ace di Rachkovska (9-11). Obossa e Pamio al servizio portano ancora avanti le Leonesse, ma, complici anche alcuni errori bresciani, la squadra di Barbolini ristabilisce la parità a quota 17. La formazione casalinga trova il primo vantaggio del set con Bolzonetti (20-19), che poi va a segno nuovamente. Millenium non demorde, rimonta e piazza il sorpasso con due monster-block di Torcolacci (23-22). Sono le padrone di casa a guadagnarsi le prime chance di chiudere il set con Perovic, ma la Valsabbina risponde per tre volte. Alla quarta occasione le romagnole vanno 2-0 con il rigore di Babatunde. In avvio di terzo set la squadra di Barbolini va avanti di due lunghezze, a seguire la Valsabbina piazza però il controbreak e sale 6-8 con l’attacco vincente di Pamio e il muro di Obossa.

Allunga ancora Millenium con l’attacco vincente di Cvetni? e il primo tempo di Torcolacci (12-15), nel frattempo Barbolini effettua il doppio cambio e tra le fila di Brescia Orlandi subentra a Pamio. Ratti prende il posto di Boldini in prima linea e va subito a segno, poi Obossa piazza l’ace per il 15-20. Prova a rientrare la Omag Mt con Covino che realizza due punti consecutivi dalla linea dei nove metri e trascina le compagne fino al -2 (20-22). Per Millenium c’è spazio anche per Munarini che al servizio regala il set point alle compagne, concretizzato da Cvetni?. I due allenatori cambiano tutto nel quarto set: per Beltrami la formazione iniziale è composta da Foresi e Ratti, i due attaccanti di posto quattro sono Orlandi e Zorzetto, al centro Munarini e Torcolacci; Barbolini lascia sul taraflex Rachkovska, Babatunde e Salvatori, mentre entrano Aluigi, Covino, Saguatti ed il libero Biagini. Parte forte la Valsabbina che va subito sopra di tre punti con il pallonetto di Zorzetto che vale il 3-6, poi la squadra di casa ristabilisce la parità a quota 8 con Rachkovska, l’ace di Aluigi e il muro di Babatunde.

Nella fase centrale del set regna l’equilibrio e le due squadre salgono punto a punto fino al 14 pari. Brescia prova a scappare con Ratti, ma viene ripresa ancora una volta dalle padrone di casa con Saguatti. È la formazione romagnola a portarsi a +2 con l’ace di Covino ed il mani-out di Saguatti, poi a Ratti risponde Babatunde (22-20). Brescia commette un errore al servizio e poi uno in attacco dando alla Omag Mt la palla per chiudere la gara, messa a terra da Cangini. MVP dell’ultima gara della Pool Promozione è Maria Adelaide Babatunde, autrice di 13 punti con il 62% in attacco e 3 muri. La Valsabbina chiude così la Pool Promozione al quarto posto e la prossima settimana giocherà Gara 1 della semifinale play-off alla Riccione Playhall. Il tabellino del match:

OMAG MARIGNANO-MILLENIUM BRESCIA 3-1 (25-13; 28-26; 21-25; 25-21)

MARIGNANO: Petrovic 15, Biagini (L), Bolzonetti 10, Salvatori 7, Cangini 1, Rachkovska 12, Covino 5, Saguatti 5, Parini n.e., Alugi 1, Turco 2, Caforio (L), Babatunde 13. All.: Barbolini.

BRESCIA: Blasi (L), Orlandi 1, Boldini 3, Consoli 3, Torcolacci 11, Cvetni? 11, Pamio 4, Obossa 13, Munarini 3, Scognamillo (L) n.e., Zorzetto 4, Foresi 1, Ratti 8. All.: Beltrami.