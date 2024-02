Volley A2, Brescia da maratona: rimonta e batte la "ex" vice capolista Siena

Vince il primo set, va a fondo nei due successivi e poi trova il modo di risalire e vincere. Sono due punti importantissimi quelli che il Gruppo Consoli Brescia fa in Toscana: battuta la vice capolista Siena 2-3 (18-25; 25-18; 25-20; 23-25; 10-15). O meglio, la ex: la squadra ora con i suoi 40 punti è terza, dietro a Cuneo che ne ha 40 ma è avanti per differenza. Brescia salda al sesto posto con 33 punti.

Nei primi tre set la situazione è simile, dopo un avvio equilibrato sempre, prima Brescia e poi per due volte Siena trovano il modo di staccarsi dall'avversaria e condurre senza timore di rimonta. Nel quarto set è Siena ad avere la meglio, Brescia aggancia poi si fa staccare di nuovo, fino al sorpasso dopo il 18 pari. Nel quinto set è una corsa tutta di Brescia.

Il pre partita

Punti pesanti in terra toscana assolutamente non facili da conquistare. Trasferta impegnativa per i tucani che per la sesta di ritorno sono attesi a Siena, in casa di Emma Villas, stella in ascesa del campionato. Appuntamento domenica 4 alle 18.

Oltre alla pericolosa diagonale, con il regista Nevot incrociato al forte opposto Krauchuk, coach Graziosi schiera il centrale Copelli, ad oggi miglior realizzatore nel ruolo, con 203 punti messi a terra in stagione, di cui 30 ace. Incrociato a lui c’è Trillini, mentre gli schiacciatori di palla alta sono Pierotti e Tallone, con Seba Milan a dare il suo contributo quando serve, come ha fatto nella gara di andata, vinta dai toscani al tie-break. Il libero è Bonami. "Siena è una squadra molto competitiva, - ha detto coach Zambonardi - ma noi non siamo da meno e credo che lo stiamo dimostrando. Al PalaEstra mi aspetto una battaglia agguerrita perché le ultime due sconfitte al quinto set bruciano e vogliamo riscattarle. È un campionato di grande livello questo, e noi non arretriamo: stiamo lavorando sodo in palestra per continuare a crescere e proseguire nella corsa alla Superlega".