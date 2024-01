Il 2024 della Millenium Brescia inizia in Sicilia: il riscatto delle Leonesse passa da Messina

Il 2024 bresciano inizia in trasferta: nella calza portata della Befana, le Leonesse trovano l’Akademia Città di Messina, attualmente al terzo posto del Girone A di A2. Un match importante che fa ripartire il campionato dopo qualche giorno di riposo: una pausa sicuramente rigenerante che potrebbe aiutare le ragazze di Beltrami a ripartire per lasciare alle spalle una difficile chiusura d’anno, ma anche a dare ancor più grinta a quelle di Bonafede per continuare la cavalcata tra le big del Girone A. L’incognita “stop” verrà risolta domenica 7 gennaio 2024, alle 16, al Palarescifina di Messina.

Il 2023 ha lasciato alle ragazze di coach Alessandro Beltrami dell’amaro in bocca: le prestazioni altalenanti e le sconfitte accusate nell’ultimo periodo hanno fatto cadere la Valsabbina al sesto posto. La Pool Promozione, però, è distante solo due punti: Albese, infatti, è quinta a 24 punti, inseguita dalla Millenium a 22. Ecco perché l’imperativo, adesso, è dare il massimo per provare a riconquistare il pass per salire sul treno delle grandi. Le Leonesse vogliono lasciarsi i malumori alle spalle e inaugurare il 2024 tirando fuori gli artigli.

“Siamo tornate in palestra con la consapevolezza che ci aspetta una trasferta impegnativa – dichiara Cristina Fiorio -. Sappiamo di giocare contro una squadra competitiva, con attaccanti potenti, che dovremo cercare di limitare il più possibile per riscattare il risultato dell’andata”. La Valsabbina chiuderà gennaio prima in trasferta a Bologna (il 14) e poi al PalaGeorge per il big match contro Talmassons il 21 gennaio. Nonostante il 2023 si sia chiuso in bellezza, con le vittorie a Pescara e Soverato che hanno blindato il terzo posto in classifica (a 36 punti, a cinque lunghezze dall’inseguitrice Talmassons), il 2024 richiede alla Città di Messina uno sforzo ancora maggiore.

Sarà, infatti, un gennaio col botto, visto che le ragazze di Bonafede, dopo tre giorni dalla sfida di questa domenica con Brescia, dovranno affrontare Macerata (in Coppa Italia) e in campionato Perugia e Busto (che l’Akademia potrebbe ritrovare nell’eventuale semifinale di Coppa Italia qualora entrambe dovessero superare i quarti). Nell’unico incontro della loro storia, disputato nel girone di andata al PalaGeorge, è stata l’Akademia ad imporsi (la gara si è conclusa con un netto 3-0 per le sicule). Unica ex in campo è la centrale Melissa Martinelli, a Brescia nel 2016/2017.