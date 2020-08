Bianca magia: sarà bresciana la pista da sci in notturna più lunga d'Europa

Una bella notizia per la nostra provincia: sta per nascere una nuova, spettacolare attrazione invernale, che sarà di richiamo per migliaia di turisti sia italiani sia stranieri. A Corteno Golgi, nel comprensorio dell'Aprica, sta infatti per nascere la pista da sci illuminata più lunga d'Europa.

Si tratta della Super Panoramica del Baradello, dove sono iniziati i lavori per la posa di 300 pali per l'illuminazione notturna, che permetteranno di percorrere i 5,8 chilometri della pista nottetempo.

Dopo il contratto della Baradello 2000 Spa con la Sea Spa del gruppo Eni, le operazioni di messa in posa precederanno spedite: l'inaugurazione è prevista per l'inizio di dicembre. Il progetto prevede di renderla fruibile due giorni alla settimana, dalle 19.30 alle 20 e dalle 22.30 alle 23: tre ore, dunque, per godersi una bianca magia sotto il cielo d'inverno, quando le stelle brillano più luminose.