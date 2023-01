La confessione di Raducioiu: "Prima delle partite ci facevano delle flebo rosa"

"Non è che prendevamo robe strane, c'era l'antidoping e lo facevamo tutte le domeniche. Però bisogna vedere se questi integratori non hanno provocato danni a lungo termine". Queste le parole dell'ex calciatore Dino Baggio a Tv7 a pochi giorni dalla morte (per un tumore al pancreas) di Gianluca Vialli: i dubbi sulle "sostanze" degli anni Ottanta e Novanta sono stati poi sollevati anche da Florin Raducioiu, ex attaccante di Bari, Verona, Milan e Brescia. Raducioiu ha indossato la casacca delle Rondinelle nella stagione 1992/1993 e dal 1998 al 2000.

Flebo rosa prima delle partite

"Facevamo flebo con un liquido rosa - ha dichiarato Raducioiu alla tv rumena Orange Sport, come riporta la Gazzetta dello Sport - e non sapevamo che cosa stavamo prendendo. Ci è sempre stato detto che si trattava di vitamine, di glucosio. Facevamo flebo con questo liquido rosa alla vigilia delle partite, lo ricordo perfettamente. E a Milano prendevamo altre cose, anche delle pillole. Chiamerò il dottore di Brescia per sapere che medicine ho preso".

"Ho telefonato al dottore"

E così Raducioiu ha fatto: "Ho telefonato al dottor Fabio De Nard - ha detto alla Gazzetta dello Sport - che allora lavorava nel Brescia ed era alla guida dello staff medico. In quel cocktail che ci veniva somministrato in vena c'erano vitamina B, vitamina C e una sostanza per ridurre il processo di affaticamento dei muscoli. Il colore rosa dipendeva dalla vitamina B. Mi sono sentito rassicurato: prendevamo integratori, sostanze contro i radicali liberi, tutto assolutamente legale".