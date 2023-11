Serie D, Desenzano-Virtus Ciseranobergamo 1-1: gol e highlights

Pareggio in rimonta per gardesani contro gli orobici. La sintesi video

Nella tredicesima giornata del Campionato di Serie D, Il Desenzano non va oltre il pareggio contro un agguerrito Virtus Ciserano Bergamo che trova per prima il gol con Cortinovis, poi Pinardi rimette il punteggio sull’equilibrio prima del riposo.

Domenica 19 novembre la formazione di mister Contini tornerà in campo per affrontare in trasferta il Villa Valle.