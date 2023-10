Serie C, Arzignano-Lumezzane 2-0: gol e highlights

Terza sconfitta consecutiva per i rossoblù. La sintesi video

Momento complicato per il Lumezzane che nel turno infrasettimanale perde 2-0 in trasferta contro l’Arzignano. Con due gol per tempo, i padroni di casa condannano la squadra di mister Franzini alla terza sconfitta consecutiva..

I rossoblù restano così fermi a quota dieci punti. Sabato 28 il Lumezzane tornerà a giocare davanti al pubblico amico del “Tullio Saleri” per affrontare l’Atalanta Under 23, già affrontata in Coppa Italia, reduce dalla vittoria contro il Novara.