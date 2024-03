Serie D | Desenzano-Villa Valle 2-1: gol e highlights. Quarta vittoria e zona playoff

Il Desenzano vince la quarta consecutiva ed entra di prepotenza in zona playoff superando in classifica l’Arconatese sconfitta oggi in casa dalla Virtus Ciserano. Al Tre Stelle il Desenzano vince 2-1, grazie al gol in apertura di Paloschi al quale risponde Mehic nel secondo tempo, poi nel finale Spaviero scarica in rete il pallone che vale la vittoria.