Serie D | Desenzano-Varesina 2-0: gol e highlights. Vittoria con vista play off per i gardesani

Contro la Varesina, il Desenzano vince con il punteggio di 2-0 il confronto d’alta classifica. Con un gol per tempo a firma Spaviero e Paloschi, i gardesani si portano a 53 punti a una sola lunghezza dalla Pro Palazzolo che occupa attualmente l’ultimo posto utile per i play off ma con una gara da recuperare.