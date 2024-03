Serie D | Ciserano-Desenzano 0-2: gol e highlights. Gardesani a un passo dai playoff

Il Desenzano trionfa nel match della 32ª giornata del Campionato di Serie D, superando la Virtus Ciseranobergamo con un solido 2-0 e mantenendosi in piena corsa per i playoff. Alla luce degli ultimi risultati, il Desenzano si posiziona a un solo punto di distanza dalla Pro Palazzolo e Arconatese e a due lunghezze dal Caldiero, attualmente terzo in classifica e prossimo avversario della capolista Piacenza.

Nel prossimo turno, in programma giovedì 28 marzo alle 14:30, i gardesani ospiteranno il Villa Valle allo stadio “Tre Stelle” di Desenzano.