Serie D, Breno-Mori S. Stefano 3-0: gol e highlights

Vittoria casalinga fondamentale per i camuni in chiave salvezza. La sintesi video

Vittoria fondamentale in chiave salvezza, la seconda in campionato, per il Breno che tra le mura amiche dello stadio “Tassara” ha superato 3-0 il Mori S. Stefano.

Domenica 26 novembre la formazione di mister Bersi tornerà in campo ospite della Luparense.