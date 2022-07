Brescia a tutto sport: grande partecipazione al Villaggio di Sport e Salute

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Sport, divertimento e i campioni italiani dello sport. Questo hanno trovato le molte persone che a Brescia hanno visitato il Villaggio dello Sport di Sport e Salute S.p.A., un evento itinerante che coinvolge 40 città italiane, con l’allestimento di un vero e proprio villaggio dello sport di oltre 1.000 metri quadri. Nel villaggio i visitatori hanno potuto cimentarsi in attività di intrattenimento, provare diverse discipline ed incontrare grandi leggende dello sport italiano come la pattinatrice Luana Pilia, orgoglio dello sport italiano e detentrice di due record del mondo.



“Avvicinarsi ad una disciplina sportiva è sempre qualcosa di molto elettrizzante, un’esperienza carica di momenti intensi e inaspettati. Oltre a sentirsi meglio dal punto di vista fisico, sono enormi i benefici mentali. Mettiamo alla prova noi stessi, ci rendiamo conto di cosa siamo in grado di fare. E, inoltre, è anche molto divertente! Mi ha fatto davvero piacere prendere parte ad un progetto così bello ed importante, ed aver la possibilità di incontrare tutte queste persone. Vederle riscoprire un nuovo rapporto con lo sport è stato davvero appagante” ha commentato Luana Pilla. Obiettivo del Roadshow, infatti, è sconfiggere la sedentarietà, che nel nostro paese interessa più di una persona su 3 (33,7%), cercando di prevenire l’obesità, molto diffusa anche tra i ragazzi. Con questo tour Sport e Salute vuole raggiungere la popolazione in modo capillare, cercando di avvicinare quante più persone possibile allo sport, incentivando la diffusione di stili di vita più sani ed attivi. Il prossimo appuntamento del tour sarà a Cremona, il 6 luglio in Piazzale Azzurri d'Italia.



SPORT E SALUTE S.P.A. è un’azienda pubblica in-house del Ministero dell’economia e delle finanze, il cui obiettivo è promuovere la cultura del movimento e dei corretti stili di vita. Si occupa anche della gestione dei fondi europei erogati tramite il PNRR, in relazione alle attività connesse allo sport di base. Nata nel 2018, sono già molti i progetti che ha realizzato, come le attività sportive nei parchi, per incentivare nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto e l’utilizzo del verde urbano. Grande apprezzamento è stato riservato anche ai programmi didattici nelle scuole primarie e secondarie di I grado, realizzati con il Ministero dell’Istruzione d’intesa con l’Autorità di governo in materia di sport e con le Federazioni Sportive Nazionali, affinché 1,5 milioni di bambini possano praticare sport. L’azienda si occupa, inoltre, della realizzazione di nuovi impianti sportivi e della rigenerazione di strutture già esistenti.