Padenghe Half Marathon, che traguardo: è il grande ritorno della Mezza del Garda

Che gara, che traguardo: la Padenghe Half Marathon celebra nel 2023 la sua quindicesima edizione. La mitica “Mezza del Garda”, organizzata dalla Polisportiva Vighenzi con il supporto del Comune di Padenghe e di numerosi sponsor, torna domenica 5 novembre sulle colline della Valtenesi. Si viaggia già verso i 500 partecipanti, ma le iscrizioni sono ancora aperte: online fino al 2 novembre e poi il giorno stesso della gara. Ritrovo dalle 7.30 alla palestra di Via Posserlè, poi dalle 10 si comincia: considerata una delle classiche nazionali sulla distanza dei 21,097 km, la Padenghe Half Marathon quest'anno sarà affiancata da una gara competitiva Fidal su un percorso di circa 8 km e dalla camminata di solidarietà “Io, tu, Ail & Abe”, sulla medesima distanza, il cui ricavato sarà devoluto all'Associazione italiana contro le Leucemie (Ail) e all'Associazione Bambino Emopatico (Abe).

Il percorso e la gara

Nata nel 2008, in 16 anni un solo stop (nel 2020) causa Covid, la Padenghe Half Marathon si ripresenta con lo stesso percorso dal 2019 (ma c'è un cambio in vista dal prossimo anno, con una nuova omologazione Fidal). Partenza in salita ai piedi del castello medievale di Padenghe, in Via Gramsci: la corsa attraversa il borgo di Pratello quindi, dopo una breve strada bianca di circa 1 km, si riprende l'asfalto passando per la zona industriale di Soiano. Circa 300 metri in salita anticipano l'arrivo a Calvagese, passando da Carzago e in centro al paese con un passaggio fronte Palazzo Sorlini: si continua in campagna verso Macesina (Bedizzole), il borgo di Sedena e le località Valsorda e Poggio al Sole a Lonato, di nuovo Sedena per tornare a Padenghe. Ultimo passaggio vicino alla Pieve di Sant'Emiliano, ritorno in Via Gramsci e gran finale in discesa (1 km) fino al centro storico. Lungo il cammino sono attesi fino a 150 volontari impegnati nella buona riuscita dell'evento: il coordinamento di sicurezza e viabilità è affidato agli agenti della Polizia Locale della Valtenesi, guidati dal comandante Massimo Landi.

Ricchi premi e cotillon per i partecipanti, dal pacco gara all'abbigliamento tecnico senza dimenticare una medaglia ad memoriam: maglia ricordo anche ai primi 500 iscritti della camminata benefica. Tutto il paese sarà addobbato a festa: domenica sono attese fino a 5mila persone. Per la prima volta, in collaborazione con la Pro Loco, sarà allestita una piccola area expo con stand e produttori del territorio.

Pillole di Padenghe Half Marathon

Qualche aneddoto per appassionati e non. La Padenghe Half Marathon per ben 6 volte ha superato il migliaio di iscritti: il record è del 2015, con 1.525 partecipanti al via. Testacoda da cronometro: il primato maschile risale al 2008, prima edizione, con 1h02:49 firmato da Samwel Shauri Kwaan'gw (Ruanda), quello femminile è dello scorso anno, 1h12:59 di Veronicah Njeri Maina (Kenya). Alcuni volti noti già annunciati per la gara 2023: tra gli uomini i keniani Ishmael Chelanga Kalale e Eric Muthomi Riungu, il marocchino Lhoussaine Oukhrid, gli azzurri Ahmed El Mazoury, Nicola Bonzi, Mustafà Belghiti (terzo nel 2022), Jbari Khalid; tra le donne la bresciana Sara Bottarelli, l'etiope Betselot Andualem Tadesse. Sono solo due gli atleti che vantano una doppia vittoria alla Mezza del Garda: la stessa Bottarelli, che quest'anno punta al tris dopo il 2013 e il 2015, e il ruandese John Hakizimana (nel 2018 e lo scorso anno).

Questo l'ordine d'arrivo nel 2022. Uomini: John Hakizimana (Ruanda) in 1h03:52; Leonce Bukuru (Burundi) in 1h06:13; Mustafà Belghiti (Italia) in 1h08:11. Donne: Veronicah Njieri Maina (Kenya) in 1h12:59; Nancy Kerubo Kerage (Kenya) in 1h18:14; Elisabetta Manenti (Italia) in 1h21:38.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“Fare sport, sempre: promuovere la cultura sportiva e far sì che i nostri atleti possano esprimersi al meglio”, hanno detto in conferenza stampa Andrea Zanoni e Angela Busseni, rispettivamente presidente della Polisportiva Vighenzi e responsabile del settore Atletica: la Polisportiva accoglie oggi 8 diverse discipline, sul fronte atletica ci sono anche 3 corsi nel settore giovanile. “Grazie a tutti per quello che fate ogni giorno – il commento di Mauro Moretti, consigliere delegato allo Sport del Comune di Padenghe, con riferimento a volontari, sportivi e a chi si dà da fare –: anche la Padenghe Half Marathon è il risultato di un grande lavoro di squadra, di sinergia. Ma grazie anche ad Ail e Abe: la camminata benefica ha un sapore particolare per me, nel 2017 la leucemia mi ha toccato direttamente”.

Così il presidente di Fidal Brescia, Rolando Perri: “Vorrei che le manifestazioni sportive avessero sempre una rilevanza per la comunità, come lo è la Padenghe Half Marathon. Sono eventi che vanno oltre l'aspetto tecnico e sportivo, ma comunque garanzia di successo perché da sempre gestiti bene: la Vighenzi è ormai come una seconda famiglia, per la Fidal”. Sport, impegno e solidarietà: grazie al lavoro dei volontari, in poco più di 12 anni la sezione Ail della Valtenesi ha raccolto oltre 340mila euro da donare ad Ail Brescia, come ricordato da Wilma Moreni. Una cifra destinata ad aumentare: anche grazie alla Mezza del Garda.