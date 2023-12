Scherma: gli atleti della Libertas Salò premiati alla prova nazionale di Ancona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Presso il PalaRossini di Anconasi è svolta la manifestazione d’interesse nazionale “1 Prova Nazionale Gran Prix Kinder Joy Of Moving Fioretto ” dedicata agli Under 14. Presenti circa 800 atleti provenienti da tutt’Italia per la disciplina della scherma Fioretto diviso nelle categorie Maschietti, Giovanissimi, Ragazzi e Allievi. Per la squadra Scherma Libertas Saló il maestro Alessandro Bacci e l’istruttore Alessandro Caporella hanno convocato i seguenti atleti suddivisi per categoria: Fioretto Allievi: Samuele Girotto anno 2010 Fioretto Giovanissimi: Mattia Salvatore anno 2012 Fioretto Maschietti: Alessandro Molteni anno 2013 Bruno Tonoli 2013 Francesco Puzzi 2013 Simone Fiocca 2013 Umberto Aime 2013 Ottimi risultati per gli Under 14 del Fioretto Mattia Salvatore conquista il 7º posto nella categoria Giovanissimi. Per la categoria maschietti, al loro esordio in una competizione nazionale, Umberto Aime e Alessandro Molteni conquistano rispettivamente il 7º e 8º posto della classifica.

Ottimo lavoro anche per 35 Francesco Puzzi 66 Simone Fiocca 65 Samuele Girotto Assente invece Tonoli Bruno Prossimo appuntamento per i ragazzi dell’Under 14 vedrà i ragazzi della Scherma Libertas Saló in gennaio a Saronno per la seconda prova regionale.