Tennis: Bal Lumezzane, testa ai play-out di serie A1. Il Parioli si impone per 4-0

La sconfitta casalinga subita contro il Tc Parioli Roma impedisce alla Bal Lumezzane di avere chance per risalire la classifica del Girone 1. Così, per le ragazze bresciane, la testa è già proiettata ai play-out del Campionato di A1 femminile, con le ultime due partite della fase a gironi – domenica a Casale e il 20 novembre in casa contro l'At Verona – che serviranno soltanto come test competitivi in vista del momento clou della stagione. Dopo la sconfitta di domenica scorsa sui campi dell'At Verona, le ragazze capitanate da Alberto Paris hanno ceduto dunque anche nel turno infrasettimanale di fronte alle romane del Parioli, già a segno per 4-0 nella gara di andata. Stesso punteggio maturato pure al ritorno, con la svizzera Ylena In-Albon che ancora una volta, come contro Verona, è andata a un passo dal successo, prima di arrendersi alla lussemburghese Mandy Minella per 6-7 6-4 7-5 in due ore e 17 minuti di gioco. Negli altri match di giornata, successi in due set per Martina Di Giuseppe su Chiara Catini e per Nastassja Burnett contro Eleonora Canovi.

Nel doppio, infine, In-Albon e Canovi hanno lottato alla pari nel secondo set prima di cedere alla coppia Minella/Lombardo. Per Lumezzane, adesso, è tempo di ritrovare fiducia e condizione, in attesa di capire chi sarà la rivale dei play-out, proveniente dal Girone 2.

Risultati. Quarta giornata Girone 1 Bal Lumezzane vs Tc Parioli Roma 0-4 Di Giuseppe (P) b. Catini (L) 6-3 6-2, Minella (P) b. In-Albon (L) 6-7 6-4 7-5, Burnett (P) b. Canovi (L) 6-2 6-0. Minella/Lombardo (P) b. Canovi/In-Albon (L) 6-1 6-4. CLASSIFICA GIRONE 1 1. Canottieri Casale, 9 punti 2. Tennis Club Parioli, 7 punti 3. At Verona Falconeri, 7 punti 4. Bal Lumezzane, 0 punti