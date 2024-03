Gradito ritorno per la 15K Calva Run Trail di Calvagese della Riviera: domenica 24 marzo la seconda edizione. Gara Fidal di trail running di 15 km, è valida come campionato regionale trail corto, categorie Assoluti e Master: partenza e arrivo al centro sportivo di Mocasina, percorso leggermente modificato rispetto allo scorso anno (al 90% sterrato, dislivello di 200 metri) e gara che attraverserà anche Carzago, Calvagese e Castrezzone di Muscoline. È ancora organizzata dalla F.O. Running di Osvaldo Faustini ma con l'attiva collaborazione di Comune, Fidal e associazioni come Polisportiva, Csi e Brescia Run&Sport: fino a 50 i volontari attesi lungo il tracciato, già più di 200 gli iscritti, porte ancora aperte sui canali online della Fidal. Come lo scorso anno (circa 400 i partecipanti totali: 239 i partenti alla gara agonistica, 216 all'arrivo) la 15K sarà affiancata da una camminata ludico-motoria in due percorsi, da 10 e 15 km: iscrizioni (5 euro) direttamente la mattina della gara (sincronizzate gli orologi: si parte alle 9.30).

15K Calva Run Trail: la seconda edizione

“Siamo solo alla seconda edizione ma l'interesse è tanto – ammette Osvaldo Faustini – anche perché il percorso è meraviglioso, tra colline e vigneti che sembra di stare in Umbria. Ringrazio le associazioni e i volontari, chiunque ci dà una mano, sindaco e giunta che hanno capito l'importanza di questa gara. C'è tanto lavoro: cominciamo a organizzarla in autunno, ma prima ancora di partire stiamo già pensando al 2025. Ce la metteremo tutta, con uno sguardo al meteo: ma sarà comunque una gara trail, quindi anche un po' di fango non guasta”.

Ritrovo gara Fidal dalle 8, partenza alle 9.30: quota d'iscrizione 15 euro, premi per i primi 5 classificati maschili e 3 femminili nell'ordine di arrivo generale, poi i primi 3 classificati (maschile e femminile) per le categorie Assoluti, Promesse e Juniores, i primi 10 uomini e le prime 8 donne trail categorie A, B e C, premi per le società.

Bottarelli e Vecchi in griglia di partenza

“È una gara giovane, ma i numeri sono già importanti – il commento di Simonetta Gabana e Mauro Da Lio, sindaca e vice –: da parte nostra continuerà l'appoggio a eventi sportivi, che fanno aggregazione e promozione. Tra verdi e vigneti, una bellissima cartolina di Calvagese”. Niente gara quest'anno per il consigliere comunale Dario Morelli, che nel 2023 ha chiuso al 142esimo posto: complice la stancata alla Brescia Art Marathon, conclusa in 4h08, parteciperà solo alla ludico-motoria. Grandi nomi: al via ci sarà Enrico Vecchi, vincitore lo scorso anno in 48:43, già confermata anche Sara Bottarelli. “Avremo con noi il gotha dell'atletica bresciana”, gongola (e ha ragione) Osvaldo Faustini.