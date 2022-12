Un’azienda che rispetta il territorio e tutela l’ambiente

Nei settori della progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture stradali, possiamo individuare diversi settori di sviluppi che nel corso degli anni hanno visto maturare molteplici innovazioni relative ai materiali e alle loro metodologie di produzione, di posa in opera e di manutenzione.

Questi grandi passi tecnologici e comportamentali nel corso degli anni si sono dovuti affiancare a una nuova esigenza, ovvero la “salvaguardia ambientale”.

Sono poche le realtà aziendali che operano nel settore dei lavori stradali, in grado di coniugare la propria esperienza e professionalità a un sostegno concreto verso l’ambiente circostante.

In un periodo così difficile a causa di problemi quali inquinamento e deturpazioni di beni culturali e paesaggistici, prendersi cura dell’immenso patrimonio che ci circonda è un fatto nobile e rientra senz’altro in quel codice di condotta e responsabilità, che conferiscono un indubbio livello di autorevolezza all’azienda.

Un punto di riferimento nel settore

Quando si parla di Sogem si può a gran voce fare riferimento ai grandi valori cui ha sempre abituato i propri clienti e i collaboratori. L’azienda, bresciana di tradizione, vanta più di 40 anni di esperienza nel campo dei lavori stradali, della realizzazione e della manutenzione di reti fognarie, metanodotti e acquedotti.

Dal 1980, Sogem persegue un miglioramento continuo da un punto di vista tecnico con il rinnovo del parco macchine, con la costante applicazione di tecnologie all’avanguardia e l’uso di materiali innovativi. L’azienda lavora con enti pubblici, grandi aziende e servizi municipalizzati, che la scelgono per l’elevato senso di responsabilità, la massima sicurezza negli ambienti di lavoro e la forte componente etica che contraddistingue ogni scelta aziendale.

Mauro e Alberto Costanzi, rispettivamente Amministratore Unico e Direttore Tecnico di Sogem, hanno iniziato a lavorare in questo settore, in principio con la posa di condutture, nel 1980 a Brescia per poi intervenire anche nelle provincie di Verona, Cremona, Piacenza e Mantova.

Rispetto e tutela delle persone

Grazie all’atteggiamento di tutela nei confronti di dipendenti e del territorio in cui opera, Sogem è diventata un riferimento per le grandi reti nazionali e ha sempre selezioni aperte per diverse posizioni in azienda, consultabili sul sito.

Un ambiente lavorativo dinamico e stimolante che ha portato nel corso del tempo a risultati indiscutibili e grandi soddisfazioni.

Da qui la costante ricerca di personale dettata da una volontà di crescita nonché da concrete esigenze lavorative.



Salvaguardia per l’ambiente e territorio

L’attenzione per il territorio è sempre stata una costante per Sogem che, oltre ai continui studi per la sostenibilità delle opere e dei lavori eseguiti, ha da sempre preso a cuore la salvaguardia dell’ambiente con gesti chiari e di impatto.

Basti pensare che per il quarantesimo compleanno di Sogem lo scorso 2020, i fratelli Costanzi parteciparono alla riforestazione urbana di un tratto lungo l’autostrada A4, stringendo una collaborazione con l’associazione Piantumazione Selvaggia.

Una foresta per i collaboratori di Sogem

Quest’anno Sogem è Treedom friendly. L’azienda ha infatti adottato a distanza una foresta, da donare ai suoi collaboratori. Alberi di cacao, limone, albizia e caffè verranno piantati per la riforestazione di zone del Camerun, Kenya e Malawi.

Tutto questo grazie alla collaborazione con Treedom, fondazione italiana che consente tramite la sua piattaforma di piantare alberi in diversi paesi del mondo e monitorarne la crescita e le cure da parte dei contadini della zona. Ogni albero piantato si traduce in compensazione di co2 nell’atmosfera, in un tassello in più per lo sviluppo economico e la sicurezza alimentare.

Un altro gesto concreto per il nostro Pianeta ma anche un segnale della lucidità e della sensibilità di Sogem nei confronti del periodo critico che stiamo attraversando. In questo modo, cooperare per un mondo migliore è possibile e sicuramente stimolante.