Una nuova filiale di assicurazioni a Brescia

Che la volontà di espansione fosse una peculiarità di questa società lo si poteva intuire dalle diverse sedi presenti sul territorio bresciano: Toscolano Maderno, Vobarno e ora Brescia. A testimonianza non solo della competitività dell’azienda, ma anche e soprattutto della volontà di copertura della richiesta nella zona.

Stiamo parlando di una società di brokeraggio assicurativo che collabora con le principali compagnie assicurative operanti in Italia. Una garanzia per il cliente, che mira ad essere seguito per tutta la durata della collaborazione e incentivato sulle mosse da compiere progressivamente.

Protex Assicurazione: brokeraggio assicurativo a Brescia

Protex Assicurazioni è una realtà professionale come poche, per esperienza e comprovata professionalità. Per quanto il ruolo del broker sia sempre più in espansione, non è facile scardinare i numerosi dubbi che un cliente può avere quando viene a contatto con il mondo assicurativo.

Qui, il cliente può trovare un vero e proprio luogo in cui procedere passo dopo passo verso la polizza che più gli si addice, in uno scambio costante e informato con il broker di riferimento.

I vantaggi di affidarsi a Protex Assicurazioni

Affidarsi a Protex Assicurazioni concede indubbiamente numerosi vantaggi.

Vi è in primis la varietà e l’ampiezza dei prodotti proposti dalla società: dalla tradizionale RCA alle polizze per la protezione del patrimonio, necessarie per garantire la serenità del singolo e della sua famiglia (ma non solo: anche dei liberi professionisti, delle attività commerciali o delle imprese). Inoltre, la continua assistenza e reperibilità dei broker operanti in questa società, ben testimonia un altro approdo perpetrato da Protex: l’aspetto umano, caratteristica molto spesso dimenticata da chi vede nel cliente solamente un numero.

In un momento di iperinformazione e conseguente confusione in merito ad argomenti come le assicurazioni, il rapporto umano in grado di innescarsi tra professionista e cliente è una scelta vincente e cambia notevolmente il punto di vista sulla questione. Completa il tutto la possibilità di offrire polizze personalizzate (ottenute grazie al confronto costante con le migliori soluzioni sul mercato) in grado di generare un notevole risparmio verso il cliente.

Protex Assicurazioni a Brescia: info e contatti

La nuova apertura di Protex Assicurazioni a Brescia, in via Corsica 277, conferma la volontà di costituirsi come leader nel settore sul territorio. Lo studio è operativo da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

All’interno del sito di Protex Assicurazioni è possibile compilare un form in modo da ottenere le informazioni che più si preferiscono. In alternativa, si può inviare una mail a info@protexassicurazioni.it o chiamando il numero 3757748475. È meglio non perdere l’occasione e richiedere un appuntamento per confrontarsi con un broker professionista!