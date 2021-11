Il risparmio nel carrello: i 10 supermercati più convenienti di Brescia

E' la domanda che si pongono in tanti, forse quasi tutti: sgattaiolando tra volantini e 3x2, offerte speciali e super-weekend, chissà quali sono (davvero) i supermercati più convenienti. In tal senso segnaliamo un'interessante inchiesta di Altroconsumo, la più nota associazione di consumatori (operativa dal 1973, 350mila associati nel 2020), che ha raccolto e confrontato le varie forme di spesa, da quella discount a quella dei prodotti di marca o marchio commerciale (private label) fino a stilare una vera e propria graduatoria, sia nazionale che locale.

Altroconsumo: l'inchiesta sui supermercati

E' da questo studio che emergono dunque i supermercati più convenienti, città per città. Ma con una doverosa premessa: “Le tabelle – scrive Altroconsumo – riguardano solo super e iper per una spesa di prodotti di marca, per ragioni di confrontabilità di risultati”. Tra gli elementi significativi è impossibile non notare come, a fronte di un maggiore reddito, il risparmio più elevato lo si possa fare al Nord, dove ci sono più supermercati e quindi c'è più concorrenza (e dunque prezzi più bassi).

“Considerando la spesa media delle famiglie al supermercato, 6.843 euro nel 2020 – continua Altroconsumo – il risparmio massimo, nelle città più convenienti, può arrivare fino al 20% se si sceglie il punto vendita più economico individuato invece di quello più caro: 1.720 euro l'anno a Rovigo, 1.523 euro a Reggio Emilia e Modena, 1.400 euro a Brescia e Ravenna”.

I supermercati più convenienti a Brescia

Vediamo allora quali sono i supermercati più convenienti (sui prodotti di marca) in città a Brescia. E' fatto 100 il punteggio del più conveniente, e in cui in un anno sarebbe possibile risparmiare fino a 1.451 euro. Ecco la Top Ten.