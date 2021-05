La Top 10 dei supermercati preferiti dagli italiani

Domanda topica, ma sempre attuale: quali sono i supermercati preferiti dagli italiani? Ha provato a rispondere, in tal senso, l'associazione Altroconsumo, con un'indagine sulle abitudini e le preferenze degli italiani: lo studio analizza la frequenza con cui vanno al supermercato, i prodotti maggiormente acquistati, oltre che le variabili che influenzano le persone nella scelta dello store. Nasce così la classifica delle insegne maggiormente apprezzate in lungo e in largo sulla penisola.

La spesa degli italiani: cosa finisce nel carrello

Nel dettaglio, sono stati intervistati 1.570 consumatori (maggiorenni) per rilevare le loro abitudini quando fanno la spesa. La metà dei rispondenti va al supermercato anche più di due volte la settimana, mentre un terzo si limita a una sola volta. Ma quali sono i prodotti più acquistati (e consumati)? Nelle prime posizioni troviamo i latticini (acquistati spesso o sempre dall'80% degli intervistati), i detergenti per la casa (72%) e quindi la carne (66%).

Emergono però delle sostanziali differenze tra le abitudini degli abitanti del Nord e del Sud Italia. Un esempio lampante, il pesce: al Nord viene acquistato il 73% delle volte al supermercato, invece al Sud la percentuale scende al 39%, a vantaggio di pescherie o mercati. Gli altri prodotti più acquistati: igiene personale al 65%, frutta e verdura al 63%, pesce al 61%, pane al 53%, giornali al 20%, farmaci da banco al 15%.

Quali sono le migliori catene (e perché)

Dall'indagine risulta che l'85% dei consumatori è soddisfatto (o molto soddisfatto) del punto vendita da cui si serve. Altroconsumo ha analizzato i criteri specifici che influenzano il livello di gradimento del proprio store di riferimento, e ha stilato la classifica delle catene che offrono il servizio migliore: sono state poi approfondite tre variabili in particolare, ovvero i prezzi percepiti, l'ampiezza dell'assortimento e la qualità generale dei prodotti.

La Top 10 (e oltre) dei migliori supermercati

Considerate queste variabili, emerge una specifica graduatoria (da cui estrapoliamo solo i marchi presenti a livello nazionale e dunque anche in provincia di Brescia, e non brand locali presenti solo in certe regioni o province). Al primo posto Iper, con un grado di soddisfazione al 95%; segue Esselunga con una soddisfazione al 94%, Ipercoop al 92%, Eurospin al 91%, Aldi al 90%, Lidl all'87%, In's Mercato all'87%, Conad all'86%, Pam all'84%, Penny Market all'84%, Md all'81%, Bennet all'80%, Carrefour al 79%, Famila al 78%.

Entrando nel merito delle variabili, i migliori marchi per quanto riguarda l'ampiezza dell'assortimento sono Esselunga e Ipercoop al 95%, seguiti da Iper (94%), Eurospin e Conad (83%); per quanto riguarda i prezzi in testa c'è Eurospin (94%), seguito da Aldi (92%), Md (89%) e Lidl (86%); infine la qualità dei prodotti, Esselunga e Ipercoop al 94%, Iper al 92%; Eurospin e Conad all'88%.