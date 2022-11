Caro bollette: l'azienda bresciana che regala 800 euro a ogni dipendente

Welfare aziendale a tutto tondo, in un momento complicato per tutti i lavoratori tra inflazione e caro bollette: la Service Metal Company di Molinetto di Mazzano erogherà voucher del valore di 800 euro per ciascuno dei 60 dipendenti dell'azienda. Come scrive il Giornale di Brescia, questi soldi potranno essere spesi per viaggi, acquisti di beni e servizi, carburanti, assistenza familiare, didattica e istruzione.

L'erogazione dei buoni è arrivata al termine di una contrattazione di secondo livello con le rappresentanze sindacali. Già lo scorso anno l'azienda aveva predisposto un "bonus" da 250 euro in buoni carburante per ciascun dipendente.

La Service Metal Company

La Service Metal Company fa parte del Gruppo Fgh (Franco Gnutti Holding): aperta nel 1977 nel campo della metallurgia non ferrosa, l'azienda oggi si trova a Molinetto di Mazzano, dove in un'area di 45mila metri quadrati (di cui 12mila coperti) vengono prodotti pani di ottone e pani e barre di bronzo in colata continua, per una capacità industriale di 30mila tonnellate annue. La Service Metal Company è tra i principali produttori di metalli non ferrosi in leghe di rame, esportando in oltre 40 Paesi del mondo.