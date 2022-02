Semaforo rosso, fioccano le multe: 1.093 sanzioni per 176mila euro

Automobilisti senza freni, nel vero senso della parola: in un solo anno, al semaforo di Gardone Valtrompia sulla Strada provinciale 345, ben 1.093 veicoli non hanno rispetto il rosso e sono passati comunque, violando il Codice della strada. A conti fatti, sono circa 3 al giorno nel 2021: questo significa che il rilevatore di infrazioni semaforiche ha scattato 1.093 istantanee e altrettante multe, per un totale di circa 176mila euro di sanzioni.

Sono i numeri pubblicati da Bresciaoggi e resi noti dal corpo intercomunale di Polizia Locale della Valtrompia, guidato da Patrizio Tosoni, che oltre a Gardone riguarda anche i Comuni di Lodrino, Marcheno, Pezzaze, Sarezzo e Villa Carcina.

Multe a Gardone e Sarezzo

Il semaforo di Gardone, sulla Sp345, è quello posizionato all’incrocio della strada che porta all’ospedale: è attrezzato con sistema photored, che permette appunto di rilevare in tempo reale l’infrazione. Come per il semaforo posizionato al crocevia di Sarezzo: anche qui nel 2021 sono state rilevate più di un migliaio di infrazioni, per oltre 140mila euro di multe.

Le sanzioni previste

Per chi passa con il semaforo rosso, ricordiamo, il Codice della strada prevede sanzioni da un minimo di 167 a un massimo di 665 euro, con la contestuale decurtazione di 6 punti dalla patente. Questo se l’infrazione viene commessa tra le 7 e le 22: al di fuori di questi orari la sanzione è aumentata di un terzo. Esiste sempre la possibilità di un pagamento in forma ridotta, il 30% in meno, se eseguito entro 5 giorni dalla notifica.