I consigli e le ricette per una "schisèta" da manuale

Paese che vai, portavivande che trovi: se in America e in Giappone spopolano i lunchbox e i bentobox, in Italia la “schiscetta” mette tutti d’accordo. Dal milanese “schisciare”, ovvero l'azione di schiacciare il cibo all'interno di un recipiente, la schiscetta (che in dialetto bresciano è nota anche come “schisèta”) altro non è che il termine dialettale per eccellenza per descrivere il contenitore tipicamente usato da studenti e lavoratori che si portano il pranzo da casa a scuola, in università, in ufficio o sul cantiere.

Schiscetta perfetta: ecco cosa evitare

Non da meno, in tempi di pandemia, la quasi obbligata fase di “revival” vissuta dalla schiscetta. Tuttavia, è ancora abitudine diffusa quella di sottovalutare l’importanza della pausa pranzo: ecco quindi che si tende a consumare pasti veloci, composti solamente da un frutto, una barretta o un pacchetto di cracker, senza nemmeno alzarsi dalla scrivania. A lungo andare, il rischio è quello di non avere le forze necessarie per affrontare gli impegni della giornata e di controbilanciare con una cena troppo pesante, oppure esagerare con gli spuntini pomeridiani. Da evitare anche l’atteggiamento opposto, ovvero far ricadere la scelta su cibi e bevande ricchi di grassi, zuccheri e sale, magari con porzioni abbondanti, che provocano inevitabilmente un senso di spossatezza e cali di attenzione.

Frutta e verdura: i consigli dell'esperta

“Per una pausa pranzo sana e bilanciata che sia senza glutine o meno, è importante imparare a equilibrare i pasti durante l’intera settimana, sia in termini di alimenti sia di nutrienti – spiega Lavinia Cappella, dietista nutrizionista dell’Associazione Italiana Celiachia Lombardia Onlus – la regola d’oro è alternare le diverse fonti di carboidrati, proteine, fibre, vitamine e minerali. Inoltre, le verdure crude, grigliate o lessate, che siano presenti come condimento, contorno o all’interno di un piatto unico, sono un must, così come la frutta”. Ma quali sono i consigli specifici per le persone celiache che, solo in Lombardia, sono più di 38mila? “È bene non eccedere con il consumo di pane senza glutine o suoi sostituti - prosegue la dietista nutrizionista - meglio optare per quello integrale ricco di fibre o cercare di consumare alternativamente al pane anche cereali naturalmente senza glutine, come grano saraceno, quinoa, riso nero, rosso oppure basmati. Fondamentale anche fare attenzione alla contaminazione durante la preparazione: non occorre avere spugne e utensili da cucina dedicati, ma è importante pulirli con cura se vengono a contatto con alimenti contenenti glutine. Per quanto riguarda i prodotti, invece, per gli alimenti a rischio vale sempre la regola di controllare che sia presente la dicitura senza glutine in etichetta e/o la Spiga Barrata”.

Le ricette al top per la schiscetta lombarda

Questi alcuni gustosi suggerimenti per preparare una schiscetta dai veri sapori della Lombardia. Come primo piatto non si possono non menzionare gli asparagi, un ortaggio consumato a livello nazionale che in Lombardia trova un terreno fertile per la sua crescita. La ricetta “alla milanese” prevede l’accompagnamento con l’uovo “ciarighì”, ossia al tegamino. Tipici della Valtellina sono invece i taroz, un piatto di origine contadina a base di verdure di stagione e formaggio Casera Dop, molto noto negli ambienti di montagna. Infine, per gli amanti del pesce di lago, l’ideale è un’insalata di luccio, oppure il coregone agli aromi con contorno di patate. Il tutto condito rigorosamente con olio extravergine d’oliva dei laghi lombardi (come il Garda Dop). Tutte queste ricette sono profondamente legate alla tradizione culinaria lombarda, non richiedono particolari abilità ai fornelli e hanno tempi di preparazione che vanno da un minimo di 20 a un massimo di 40 minuti.

Le 5 regole d'oro per una schiscetta da manuale

Concludiamo con le cinque regole d'oro per una schiscetta da manuale: