Manager bresciano nella lista Forbes dei 100 giovani più influenti d'Italia

Un manager bresciano nella Top 100 di Forbes dedicata agli Under 30, ovvero i giovani emergenti: si tratta di Salvatore Gervasi, 28 anni, tra i fondatori di Rigsave, società finanziaria con sede in città e da poche settimane quotata in Borsa a Francoforte. Gervasi è stato inserito tra i 10 giovani più influenti in Italia nel settore Finance (finanza), in occasione del premio dedicato al meglio dell'imprenditoria giovanile (e non solo) celebrato da Forbes Italia per il settimo anno consecutivo.

I 100 Under 30 di Forbes

“Una community – fa sapere Forbes – che ogni anno si arricchisce di 100 nuove figure under 30, suddivise in 10 categorie come per la lista europea: Entertainment, Media & Marketing, Science & Healthcare, Retail & E-commerce, Manufacturing & Industry, Social Impact, Art & Culture, Finance, Technology, Sport & Games. Dalla sanità allo sport, dalla moda alla tecnologia passando per la finanza e la musica, questi giovani talenti stanno cambiando il nostro Paese con le loro idee, rivoluzionando il nostro modo di vivere, di lavorare, di divertirci e anche di mangiare”.

Salvatore Gervasi è in buona, buonissima compagnia: i protagonisti della cover story del 2024 sono infatti Angelina Mango e Jannik Sinner. Angelina Mango è la vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo: in cartellone un fitto tour nei principali club italiani, dopo la certificazione di Fimi come disco d'oro per il brano “La noia”, che sarà in gara anche al prossimo Eurovision, in programma a maggio a Malmö, Svezia. Jannik Sinner ormai non ha più segreti: astro nascente del tennis mondiale, con 12 titoli del circuito maggiore (a soli 22 anni) è già il più vittorioso tennista italiano dell'era Open. A gennaio ha conquistato gli Australian Open, primo tennista italiano della storia a compiere l'impresa.

Il gruppo Rigsave

Il bresciano Gervasi, come detto, è co-founder del gruppo Rigsave, costituito nel 2014 insieme a Michele Basilicata e Giovanni Gervasi, dopo anni di esperienza finanziaria in ambito bancario. Rigsave spa è la capogruppo, azienda attiva nell'ambito dei servizi finanziari e della gestione del patrimonio: attraverso le sue controllate Rigsave Holding, Rigsave Capital e Rigsave Tech, opera nei mercati dei servizi finanziari tradizionali e innovativi. Offre inoltre servizi di investimento sia a clienti al dettaglio che istituzionali: il gruppo è presente in Italia, Malta e Lussemburgo ma opera anche in Francia, Portogallo, Olanda, Austria e Spagna.