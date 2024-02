I regali last minute per San Valentino: viaggi, cene, hi-tech e sex toys

Idee last minute per San Valentino? Meglio viaggi o vacanze, cene e massaggi, ma van sempre bene la biancheria intima e i prodotti tech. Sono questi i regali preferiti dagli italiani, per il partner o per se stessi, secondo una ricerca IRCM commissionata da Vamonos-Vacanze.it, tour operator specializzato in viaggi di gruppo. Ammettendo risposte multiple, perché in molti hanno acquistato o acquisteranno più di un regalo, al primo posto con il 64,4% delle preferenze si colloca il “regalo esperienziale”, che sia un viaggio, una cena romantica a lume di candela, un massaggio o altro.

Seguono quasi a pari e patta, in un curioso testa a testa, la biancheria intima (meglio se hot) con il 51,8% delle preferenze e i prodotti tecnologici (51,4%). Bene anche il tradizionalissimo abbigliamento, con il 48% delle preferenze, tallonato dai sempreverdi gioielli (47,8%): in graduatoria anche profumi e prodotti di bellezza (44,5%) e gli accessori per la casa (39,7%). Con il 25,5%, infine, fanno forte anche i sex toys: un regalo che piace agli uomini ma anche alle donne.

Le città più romantiche da visitare nel 2024

Con apposito sondaggio è stata anche stilata la Top 10 delle città più romantiche da visitare nel 2024. Non mancano le sorprese, ma nemmeno le conferme: al primo posto c'è la fatal Verona, seguono poi Roma, Firenze, Milano, Sanremo, Padova, Vicenza, Trieste, Siena e perfino Pavia al decimo posto.

Per chi si è già deciso a partire in vacanza, invece, la meta preferita per le coppie rimane Napoli (15,5%), seguita da Venezia (14,9%) e Roma (12%) a completare il podio. In questa seconda graduatoria la città di Verona è solo al quarto posto (10,8%), poi arrivano gli esteri: Parigi (9,5%), Amsterdam (8,2%), Londra (7,4%), Barcellona (6,8%), Vienna (4,5%), Praga (3,8%) e Budapest (2,6%).