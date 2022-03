La Pupa e il Secchione, al via l'edizione 2022: tra i concorrenti anche un bresciano

L'attesa è finita. Comincia martedì 15 marzo, in prima serata su Italia 1, la nuova edizione de “La Pupa e il Secchione”, il reality che quest'anno diventa “Show” e sarà condotto da Barbara D'Urso, in una versione “rinnovata”, fanno sapere da Mediaset, del programma cult prodotto da Endemol Shine Italy. Come da tradizione, i protagonisti assoluti delle 8 puntate saranno i 22 concorrenti, suddivisi in 11 coppie: pupe e secchioni, secchione e pupi. Il compito principale delle nascenti coppie sarà quello di scambiarsi il sapere e fondere i rispettivi “universi” di appartenenza.

I concorrenti dell'edizione 2022

Tra i volti noti che parteciperanno al programma c'è anche il giovane bresciano Nicolò Scalfi, originario di Sarezzo, che in televisione si è già fatto notare, eccome: è stato pluricampione nel gioco serale “Caduta libera”, condotto da Gerry Scotti, partecipando a un totale di 88 puntate e (soprattutto) portandosi a casa premi in denaro per poco meno di 730mila euro. Nel corso de “La Pupa e il Secchione Show” sarà affiancato anche dall'archeologo Aristide Mainati, e poi Flavia Vento, Paola Caruso, Mila Suarez, Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini.

Come funziona il programma

Le coppie di pupe e secchioni e di secchione e pupi vivranno tutti insieme in una villa da sogno. Novità assoluta dell'edizione 2022: il martedì sera potranno uscire dalla casa ed essere accolti in studio da Barbara D'Urso. Avranno un ruolo centrale anche le storie dei concorrenti e le dinamiche che si creeranno tra loro, in puro stile reality. Il core business del programma, manco a dirlo, sarà infine l'incontro/scontro tra “pianeti” opposti: donne dalla prorompente femminilità e uomini dal fisico mozzafiato accoppiati e studiose e intellettuali poco avvezzi, al contrario dei loro partner, alla vita sociale e alla cura del proprio aspetto.

A tenere d'occhio i ragazzi in gara ci sarà una giuria composta da un trio inedito, tra cui la soubrette Antonella Elia e Federico Lauri, noto ai più come Federico Fashion Style per la sua attività di parrucchiere.

La novità del "Pupa Party"

In contemporanea (o quasi) con la programmazione di Italia 1, ogni martedì dalle 20.30 Mediaset Infinity trasmetterà in diretta “Pupa Party”, appuntamento only digital realizzato in collaborazione con Studio71 Italia. Sarà diviso in due parti: nella prima Dayane Mello e Andrea Dianetti si collegheranno con i protagonisti del programma; nella seconda, in compagnia di personaggi del mondo dello spettacolo e influencer, seguiranno dal vivo “La Pupa e il Secchione Show”. “Nuova sfida, nuova avventura, nuova emozione”, ha scritto su Twitter Barbara D'Urso.