(Bella) vita da star: Patrick Dempsey avvistato sul lago d’Iseo

Spotted, avvistato: Patrick Dempsey in trasferta sul lago d’Iseo. Il celebre attore americano ha da poco annunciato su Instagram – dove conta più di 7 milioni di follower: il post ha già raccolto decine di migliaia di like – la sua visita sul Sebino. Un soggiorno breve ma intenso, con ospitata gradita al cantiere nautico Riva di Sarnico, appena oltre confine sulla sponda bergamasca. Un tour nel mondo dei motoscafi di lusso, per la cronaca tanto cari anche al cinema a stelle e strisce, e pure un viaggio in barca sulle placide acque del Sebino.

La visita sul lago d’Iseo

“Grazie Riva Yachts per l’opportunità di visitare il cantiere sul lago d’Iseo e sperimentare i motoscafi in prima persona – scrive Dempsey su Instagram – Io e Jillian adoriamo l’industria artigiana, il cibo era eccellente e abbiamo trascorso una giornata fantastica e speciale. Grazie per averci accolto con un’ospitalità così generosa”.

La Jillian in questione è ovviamente la moglie: all’anagrafe Jillian Fink, dal 1999 è felicemente sposata con l’attore, insieme hanno avuto tre figli. Truccatrice di fama internazionale, ha conosciuto sul set il suo futuro marito: qualche anno fa la notizia di una crisi con rottura, poi fortunatamente rientrata (e smentita dai fatti).

Chi è Patrick Dempsey

Patrick Dempsey non ha bisogno di grandi presentazioni: classe 1958 e nato e cresciuto nel Maine, è ormai da quasi 20 anni sulla cresta dell’onda. Considerato uno degli attori più sexy del pianeta, deve la sua fama all’interpretazione del personaggio del dottor Derek Shepherd nella serie tv cult “Grey’s Anatomy”. Nella seconda metà degli anni Duemila la sua carriera deflagra anche sul grande schermo: il suo primo film campione d’incassi è “Come d’incanto”, in cui recita accanto a Amy Adams (anche lei, all’epoca, alle prese con le sue prime esperienze di rilievo: era il 2007).

Dempsey era già stato avvistato a Brescia, eccome: lo scorso anno per le riprese del film “Ferrari” di Michael Mann, biopic sulla vita di Enzo Ferrari in cui Dempsey interpreta il pilota e progettista Piero Taruffi.