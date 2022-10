Temperature record, l'allarme degli esperti: è l'ottobre più caldo di sempre

Basta guardarsi intorno, temperature alla mano: il mese che volge al termine si candida ad essere l'ottobre più caldo di sempre, o quasi. Di certo tra i più caldi degli ultimi 73 anni, almeno da quando (dal 1949) sono attive e monitorate le rilevazioni costanti in terra bresciana. Lo rivela il forum dell'associazione Meteopassione: la stazione meteo dell'Istituto Pastori di Brescia, attiva dal 1949, ha fatto registrare una temperatura media (al 23 ottobre) pari a 17,9 gradi celsius, superando così il record finora segnalato che era pari a 17,49 gradi (e risaliva al 2001).

Temperature record a ottobre

Dalla stazione del Pastori un altro primato poco invidiabile: dall'inizio di ottobre la temperatura minima non è mai scesa sotto i 10 gradi, e non era mai successo dal 1949. Il precedente record risaliva al 2004, con soli 4 giorni in cui le minime erano scese sotto i 10 gradi. Non da meno i dati che emergono dalla stazione di rilevamento al castello di Brescia: la media al 23 ottobre è di 18,9 gradi, quasi un grado e mezzo in più rispetto al record rilevato (ancora nel 2001) di 17,56 gradi.

Significative anche le anomalie termiche relative all'ultimo trentennio, rilevate dalle stazioni meteo dell'Istituto Pastori e di Ghedi. Nel primo caso, poco meno di 1 grado (0,9 gradi celsius) al rialzo per la prima decade di ottobre rispetto alle medie registrate tra il 1991 e il 2020, con picchi di +1,7 gradi il 3 e di 2,9 gradi il 9 ottobre: nella seconda decade di ottobre (dall'11 al 20) l'anomalia termica raggiunge i +2,5 gradi, con picchi di +3,7 gradi (rispetto alle medie dal 1991 al 2020) il 16 e il 19 ottobre, e di +3,2 gradi il 17 ottobre.

Anomalie termiche a Ghedi

Non ma meglio a Ghedi, dove negli ultimi giorni (dal 22 al 25 ottobre) sono state rilevate temperature superiori di almeno 7 gradi rispetto alla media storica (ancora dal 1991 al 2020), con picchi di +7,5 gradi il 22 ottobre e di +7,8 gradi il 25. Nella prima decade di ottobre l'anomalia termica sfiora i 2 gradi (+1,9 gradi celsius) con picco il 9 ottobre, +4 gradi rispetto alla media storica: siamo vicini ai 4 gradi (+3,7 gradi celsius) nella seconda decade di ottobre, con picchi rilevati il 16 ottobre (+6 gradi), il 19 (+4,1 gradi) e il 20 ottobre (+4,3 gradi).

Viste le previsioni dei prossimi giorni, non dovrebbero esserci più dubbi: a ottobre, fanno sapere da Meteopassione, verrà probabilmente superato di almeno 1 grado il record mensile precedente (che risale al 2014) e di oltre 2 gradi il terzo ottobre più caldo della storia (che fu nel 1966). E poi c'è il problema della pioggia, non pervenuta: in tre settimane dal cielo sono caduti meno di 2 millimetri di acqua.