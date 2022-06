Acqua potabile, ora sono 43 i Comuni con limitazioni: l’elenco completo

Più di un Comune bresciano su cinque ha già in vigore un'ordinanza che limita o regola l'utilizzo e il consumo d'acqua: a questi se ne aggiungono altri, a decine, in cui per il momento sono state pubblicate delle sole "raccomandazioni", spesso in accordo con gli enti gestori, una sorta di decalogo anti-sprechi (ma che potrebbe non bastare).

Le ordinanze in vigore

In tutto sono 43 - elenco aggiornato alla mattina del 29 giugno - i municipi della nostra provincia in cui è in vigore un'ordinanza. Ce ne sono di vario tipo: la stragrande maggioranza prevede una limitazione del consumo di acqua per usi non umani durante le ore diurne, in una forbice (variabile) che va dalle 5 alle 23. In questo lasso di tempo viene dunque vietata l'irrigazione dei giardini, il lavaggio delle auto, il riempimento delle piscine e altro ancora. Per chi sgarra sono previste multe salate: in alcuni Comuni anche fino a 500 euro.

Ci sono altri municipi che, in situazione d'emergenza, prevedono addirittura la chiusura totale dell'acquedotto nelle ore notturne per consentire il recupero e l'accumulo nelle vasche. Altri, come Manerba e Soiano, che nelle ore diurne hanno vietato l'aggancio alle "fontane pubbliche" per l'irrigazione dei giardini, il lavaggio delle auto e cose così.

Il caso della Valcamonica

Gran parte delle ordinanze (come detto, in tutto 43) sono state firmate dai sindaci in questa ultima settimana e mezzo. Ma ci sono poi i Comuni della Valcamonica, dove l'emergenza idrica si fa sentire dalla scorsa primavera: a Borno è addirittura da metà aprile che si prevede l'interruzione dell'erogazione dell'acqua nelle ore notturne. Da metà maggio sono arrivate invece ordinanze di limitazione dell'utilizzo (salvo consumo umano) ad Artogne (17 maggio), Breno (20 maggio), Pian Camuno (21 maggio) e Cerveno (23 maggio). Stop all'erogazione notturna, dai primi di giugno, anche a Piancogno.

L'elenco completo

Per concludere, questo è l'elenco completo (in ordine alfabetico) di tutti i 43 Comuni bresciani dove sono in vigore ordinanze e limitazioni sul consumo di acqua: