Per tutti i weekend d'estate stop alla vendita di alcolici e superalcolici

Sarà attiva, a partire dal 1° luglio prossimo, una nuova ordinanza della sindaca Laura Castelletti "per tutelare la tranquillità, il riposo dei residenti, l’ambiente urbano e il patrimonio culturale nelle zone del quartiere Carmine interessate da una presenza particolarmente rilevante di persone e da fenomeni di aggregazione notturna".

Tutte le vie interessate dall'ordinanza

Per un periodo di 60 giorni, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, dalle ore 1 alle ore 6, sarà vietato ai pubblici esercizi e alle attività commerciali e artigianali la vendita e la somministrazione, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche e la produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato. I pubblici esercizi interessati dal provvedimento sono stati preventivamente avvisati.

Il provvedimento riguarderà le attività presenti in via San Faustino tra via Porta Pile e contrada del Carmine, in via Porta Pile tra via Marsala e via S. Faustino, in via Fratelli Bandiera tra via Marsala e via Battaglie, in via Marsala tra Contrada del Carmine e via Porta Pile, in contrada del Carmine tra via S. Faustino e via Marsala, in via Nino Bixio e in via Battaglie tra via Porta Pile e via Elia Capriolo.

L'intervento della sindaca Castelletti

"Questa iniziativa - spiega la sindaca Laura Castelletti - si è resa necessaria per trovare un equilibrio tra la vita notturna del quartiere e il diritto dei residenti al riposo e alla tranquillità. Purtroppo, le misure finora messe in campo non sono risultate sufficienti per garantire una serena e civile convivenza tra i residenti e le attività. L'ordinanza è un passaggio che ci deve avvicinare a questo obiettivo, ma va inserita in un contesto più ampio di analisi del fenomeno. La geografia della vita notturna è molto cambiata in questi anni e non è più ascrivibile a un solo quartiere o ad aree limitate. Gli eventi di capitale della Cultura, gli studenti universitari e i giovani, il dinamismo della nostra città in diversi ambiti hanno portato con sé una maggiore vivacità, anche serale e notturna, degli spazi urbani. Esiste un diritto al divertimento - conclude la sindaca - come come un diritto al riposo: dobbiamo trovare la formula che li garantisca entrambi".