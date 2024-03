In punta di piedi, ma è davvero il segno dei tempi: la rivincita delle donne anche in chiesa e in oratorio. Negli anni in cui le vocazioni (insomma, i nuovi sacerdoti) sono sempre meno, soprattutto nel mondo occidentale, anche la Chiesa si adegua: e così, tra nomine (quasi) inedite, fa notizia nel Bresciano e non solo la fresca nomina a “guida dell'oratorio”, di fatto nuovo curato laico, a Sonia Treccani di Nave: 47 anni e mamma di 3 figli, già consigliera comunale con delega alle Politiche giovanili, attualmente al lavoro come assistente ad personam nelle scuole.

È a lei che da poche settimane è stata affidata, appunto, la “guida” dell'oratorio del paese: qui è stata, in passato, anche educatrice e catechista, da sempre vicina alle attività oratoriali e della parrocchia (che per la cronaca accoglie più di 150 giovani tra ragazzini e adolescenti). Ha ricevuto il mandato del vescovo di Brescia, Pierantonio Tremolada, il 28 gennaio scorso nella chiesa parrocchiale San Vincenzo di Calcinato: poi, l'11 febbraio a Nave, il mandato di guida anche tra le mura di casa.

Cos'è la Guida dell'oratorio

Come scrive la stessa diocesi, “la Guida è la figura di riferimento dell'oratorio: è guida il curato dell'oratorio o persona presente e riconosciuta che svolga questa funzione. La guida dell'oratorio è uomo o donna o famiglia che offra una sincera testimonianza di fede e, in accordo con il parroco, sarà il riferimento per le scelte operative dell'oratorio. È un incarico che deriva da un mandato esplicito della propria comunità parrocchiale: la guida non sostituisce la responsabilità giuridica del parroco, ma diventa punto di riferimento operativo che lo affianca. È attenta ai suggerimenti, ai bisogni e all'accompagnamento delle persone presenti in oratorio, valorizzandone la capacità e promuovendo buone relazioni: coordina le azioni educative in un'ottica di integrazione di progetti e contributi, sostiene la comunità nel servizio offerto”.

Non è l'unica guida in “rosa” nominata di recente dal vescovo Tremolada. Le nuove guide sono infatti Serena Agosti, per le parrocchie di Calcinatello, Calcinato, Ponte San Marco; Beatrice Butturini (Vestone, Lavenone, Nozza); Claudia Bonafede (Castelcovati, Cizzago, Comezzano); Ilaria Gaibotti (Castelcovati, Cizzago e Comezzano); Francesca Maffi (Erbusco). Rinnovato anche il mandato di Barbara Ferlinghetti, Villa Carcina.