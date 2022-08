Apre il nuovo maxistore: 2.500 mq di supermercato, centro benessere e ristoranti

Sul lago di Garda il nuovo Superstore griffato Migross: 2.500 metri quadrati di superficie di vendita e aperto tutti i giorni dalle 8 alle 21. Si trova in Via Gardesana a Castelnuovo, aperto da pochi giorni: il punto vendita, fa sapere l'azienda, "adotta il nuovo concept studiato da Migross a ridotto impatto ambientale e con servizi innovativi e tecnologici, che rendono più semplice e diretto il contatto con il cliente durante la shopping experience".

Tutti i prodotti, ad esempio, hanno un sistema di etichette elettroniche di ultima generazione: presenti anche casse automatiche e il "self-shopping"; infine, in tutta l'area del Superstore, è disponibile il wi-fi guest libero e gratuito.

Il nuovo Migross di Castelnuovo

Il nuovo Migross di Castelnuovo ospita al suo interno tutti gli store specializzati del gruppo: Buddy, il pet store dedicato agli animali; Beatypharma, la parafarmacia di casa Migross; La Pral, la storica insegna di Verona dove pasticceri e fornai sfornano migliaia di prodotti ogni giorno; e ancora Tenuta Sorgimento, wine outlet che offre più di mille etichette di vino oltre a uno spazio per birre e liquori.

Non mancano le storiche referenze a marchio: la linea mainstream, la linea premium Re di Sapori, il brand Wita che raggruppa i prodotti biologici, freefrom e arricchiti, Wita Eco con i prodotti per la cura della casa, il marchio Fresco Mio per i prodotti freschi, il marchio Stile Libero dedicato al no food (e in particolare all'abbigliamento).

Centro benessere e area ristorazione

Ai 2.500 mq di superficie di vendita del Superstore si aggiungono gli spazi della galleria commerciale, con la presenza del centro di benessere e bellezza Evanitè. Entro la fine dell'anno, inoltre, Migross conta di inaugurare l'area ristorazione posta al piano superiore dell'immobile, dove ci saranno spazi dedicati dalla colazione alla cena.

"Migross da sempre pone al centro il cliente - spiega il responsabile commerciale Marco Mion - e al cliente ci siamo ispirati per la realizzazione del Superstore. Abbiamo sviluppato una formula commerciale volta a soddisfare i molteplici bisogni. Speriamo che questo punto vendita possa diventare un punto di riferimento per la comunità locale e il gran numero di turisti presenti sul lago di Garda".