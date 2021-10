The best Panettone of the World: un pasticcere bresciano tra i migliori al mondo

C'è anche un pasticcere bresciano tra i creatori dei migliori panettoni al mondo: è il giovane Andrea Visani, titolare della Forneria Visani di Carpenedolo (aperta nel 1971 dal padre Maurizio) e già volto noto nel settore della pasticceria di qualità, per la cronaca premiato anche nel 2020 per il Miglior panettone artigianale al cioccolato nella quarta edizione del contest organizzato da Italian Gourmet.

Quest'anno Andrea Visani ha fatto il bis, e che bis: si è infatti meritato, a Roma, la medaglia d'oro nella categoria “Panettone classico” per il concorso “The best Panettone of the World” edizione 2021, di fatto il campionato mondiale del miglior panettone del mondo organizzato dalla Fipgc, la Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria.

Medaglia d'oro per il panettone classico

“Il nostro Andrea si è aggiudicato la medaglia d'oro – fanno sapere dalla Forneria Visani – migliorando così già l'ottimo argento dell'anno scorso”. La terza edizione del campionato mondiale del panettone è stato celebrato a Roma, a Palazzo Pallavicini: i migliori pasticceri in gara si sono confrontati e una giuria d'eccezione ha eletto il miglior panettone di ogni categoria. “Il risultato – dicono gli organizzatori – è stato di altissimo livello e i giurati esperti hanno avuto un compito difficile da assolvere”.

Gli "ori assoluti" di tutte le categorie

“Siamo sicuri che questa competizione – ha detto Roberto Lestani, presidente Fipgc – possa essere per molti il punto di partenza, per altri la conferma di un percorso, ma soprattutto siamo sicuri di trasmettere l'arte della pasticceria nel mondo”. Al di là dei medagliati, la giuria degli esperti (composta da Roberto Lestani, Matteo Cutolo, Paolo Molinari, Enrico Casarano, Claudia Mosca, Gianluca Cecere, Francesco Luni, Luca Borgioli, Pasquale Pesce e Ruggero Carli) ha proclamato anche i vincitori degli “ori assoluti”, ovvero i campioni assoluti delle varie categorie.

Nello specifico: per il panettone classico vince Fabio Albanesi; per il panettone decorato Flavia Garreffa; per il dolce più innovativo Luca Porretto, infine per il panettone gluten free la Sacromonte srl.