Miglior panettone al cioccolato d'Italia: il vincitore è il bresciano Andrea Visani

Una spolverata di orgoglio bresciano nella patria del dolce di Natale più noto e consumato in Italia (e non solo): è il giovane Andrea Visani, 33 anni, fornaio e pasticcere nel negozio di famiglia di Carpenedolo, il vincitore della quarta edizione del contest per il Miglior panettone artigianale al cioccolato organizzato da Italian Gourmet.

Le premiazioni sono andate in scena alla vigilia di Santa Lucia: Visani, già al secondo posto in altri concorsi italiani e internazionali – come “Il Miglior panettone del mondo” e “Mastro panettone”, dove tra l'altro sono stati premiati altri pasticceri bresciani: ne parliamo tra qualche riga – è considerato uno dei lievitisti più affermati della nostra provincia.

L'annuncio del premio su Facebook

Nel frattempo è bastato un post su Facebook, sulla pagina della Forneria Visani, a scatenare il caos (in senso buono) degli apprezzamenti e degli abbracci virtuali: “Ufficiale – si leggeva solo qualche giorno fa – Il panettone al cioccolato del nostro Andrea Visani è il miglior panettone d'Italia. A decretarlo una giuria di Maestri lievitisti ed esperti in cioccolato”.

Al vincitore 300 chili di farina e burro

Al di là della soddisfazione personale, per il negozio oltre che il prestigio professionale, il contest dei Maestri del panettone – coma da regolamento – prevede per il vincitore un maxi-premio di materia prima, ovvero 200 chilogrammi di farina (a scelta) di Molino Pasini, altri 100 chili di prodotti Corman (gli specialisti del burro) e pure un corso di formazione Valrhona, da svolgersi nel 2021.

Panettoni bresciani alla ribalta

Dicevamo dei panettoni bresciani, che quest'anno hanno fatto incetta di premi e riconoscimenti. L'ultimo, in ordine di tempo, Andrea Visani: prima di lui era stato premiato Oscar Pagani – titolare della forneria Non Solo Pane a Palazzolo sull'Oglio – per il miglior panettone artigianale di Mastro Panettone edizione 2020, e prima ancora il secondo posto di Erman Possessi, da Lumezzane, al concorso internazionale The Best Panettone in the World.