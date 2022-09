Violini e cascate di fiori: il matrimonio da favola di Marcell e Nicole

Le nozze dell'anno sul lago di Garda. Marcell Jacobs e Nicole Daza si sono sposati sabato pomeriggio alla Torre San Marco di Gardone Riviera, con rito civile officiato dalla segretaria generale del Comune Valeria Ferro: "Finalmente sposi", ha scritto sui social lo sprinter gardesano a poche ore dal termine dei festeggiamenti, proseguiti fino a tardi con immancabili fuochi d'artificio. Sabato era il compleanno di Nicole, madre di Anthony e Meghan, i due figli della coppia: Marcell compirà invece 28 anni il 26 settembre, giusto in tempo (così pare) per la luna di miele, di cui ancora non è stata resa nota la destinazione definitiva.

Le prossime uscite di Marcell

Prima di allora, ultimi appuntamenti per il campione europeo dei 100 metri (e doppio campione olimpico a Tokyo 2020, e campione europeo e mondiale dei 60 metri indoor, e 5 volte campione italiano nei 100: direi che può bastare) che è atteso mercoledì 21 all'Arena Civica di Milano, per un evento griffato Nike, e il giorno seguente (giovedì 22) al Festival dello Sport di Trento. La sua ultima corsa, ricordiamo, il 13 settembre scorso: un'esibizione (senza cronometro) sugli 80 metri della pista allestita a Caorle sul lungomare della Scogliera Viva.

Com'è andato il matrimonio

La cronaca di una giornata memorabile ha preso il via la mattina di sabato, con la tavola bianca (come ai vecchi tempi) a Villa Athena di San Sivino di Manerba, dove l'amico (e lunghista) Alberto Papa (anche lui tra gli ospiti del matrimonio) ha allestito la pista su cui Marcell Jacobs si è allenato anche durante il primo lockdown. Nel primo pomeriggio fervevano i preparativi all'hotel Florence, l'albergo gestito da mamma Viviana Masini: con lei anche i figli (e fratelli di Marcell) Nicolò e Jacopo, gli zii nostrani (su tutti l'instancabile Antonello, a cui è toccato vestire il piccolo Anthony, non senza fatica) e i parenti dagli Stati Uniti, arrivati in 17 da California, Florida, Georgia e Texas, tra loro anche nonna Claudia, la prima tifosa di Marcell a stelle e strisce.

La partenza dal porto vecchio

Pillole di gossip: Marcell ha indossato uno smoking Armani, lo stesso modello per il figlio Anthony; Nicole Daza aveva invece un abito bianco in stile sirena, in pizzo e con uno strascico di almeno 3 metri. Sono arrivati a Gardone Riviera in barca, entrambi partiti (ma separati) dal porto vecchio di Desenzano, dove ad accoglierli c'era una folla (e il sindaco Guido Malinverno). Marcell è arrivato a bordo di una Maserati Levante, di cui è testimonial, poi in sella a un motoscafo ibrido intitolato alla Callas: Nicole era a bordo di una Mercedes classe G, ripartita a bordo di un motoscafo Riva.

Ospiti, menu e.. tanto gossip

Il fatidico sì allo scoccare (più o meno) delle 18, poi festa grande tra la Torre San Marco, Villa Fiordaliso (per l'aperitivo) e Villa Alba (per la cena): per la cronaca, menu a base di crudité di mare e pesce di lago, innaffiato da ottimo Franciacorta d'annata. Tanti gli ospiti vip del mondo dello sport: gli amici Gimbo Tamberi e Fausto Desalu, entrambi dorati di Tokyo, e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Musica con violino prima delle danze scatenate, e fiori a volontà a completare il tutto: "Come in una favola", hanno riferito gli invitati (in tutto circa 150 persone).