Isola dei Conigli, un'altra 'folle' domenica: è un caso internazionale

La penisola che non c'era ha richiamato anche domenica migliaia e migliaia di visitatori da tutto il Nord Italia e oltre. Nella carovana infinita che si è trascinata per tutto il giorno non mancavano turisti in rappresentanza di tutte le province e le regioni, da Milano a Brescia, da Verona a Venezia, dal Trentino al Piemonte: nei parcheggi stracolmi avvistate anche le prime targhe tedesche, in anticipo sulle tradizionali scadenze di primavera (la Pasqua e la Pentecoste).

Il livello del Garda

A Manerba del Garda è l'effetto isola dei Conigli, ovvero isola di San Biagio: è l'isolotto che sta di fronte all'omonimo campeggio (appunto, San Biagio) e che dalla scorsa estate è raggiungibile a piedi, a causa del lago troppo basso, circostanza avvenuta pochissime volte negli ultimi cento anni (nel febbraio del 2002 o nel marzo del 1989, per citare le più recenti). Anche nella mattinata di lunedì il livello del Garda è di poco superiore ai 46 cm sopra lo zero idrometrico, quando la media storica degli ultimi 70 anni è invece di oltre 100 cm.

Le immagini anche di questa domenica sono impressionanti. Tutti in cammino dal porto Torchio lungo la spiaggia, per poi attraversare un tratto di camping e infine percorrere l'istmo riemerso che porta all'isola (dove, per la cronaca, con largo anticipo ha già riaperto anche il chiosco). Code e rallentamenti, anche a piedi, nel tratto in cui si rischia di bagnarsi i piedi: la scenografia è garantita.

Un caso internazionale

Ma l'isola dei Conigli è ormai un caso internazionale. E' diventato il simbolo della siccità, rilanciata in lungo e in largo su testate locali e nazionali, telegiornali e trasmissioni d'ogni sorta. Ma se ne parla pure all'estero, eccome: basta una rapida ricerca su Google - "Rabbit island" - e l'elenco si arricchisce di servizi su Euronews, su Impakter (rivista britannica di temi ambientali) e perfino oltreoceano, su Msn Australia (il portale news di Microsoft) e sul Miami Herald, Stati Uniti. Se il lago non si alza, chissà cosa succederà quest'estate...