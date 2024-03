Campetti e 'bikebar' sul laghetto: è il nuovo gioiello della pista ciclabile

Taglio del nastro venerdì 22 marzo per il rinnovato centro polivalente di Malonno: l'amministrazione comunale ha investito oltre mezzo milione di euro – di cui oltre la metà grazie a finanziamenti ad hoc: in particolare si segnalano i 179mila euro di Regione Lombardia con il bando Lombardia To Stay – per il restyling della zona del campo sportivo, a 550 metri di altitudine, già attrezzata con area picnic oltre al mitico Laghetto Azzurro, dove è possibile praticare la pesca sportiva.

Il nuovo Bike Bar sulla Ciclovia dell'Oglio

Grande novità della stagione è sicuramente il nuovo Bike Bar, già affidato in gestione, realizzato tutto (o quasi) in Xlam, legno lamellare, dalla Edil EliEva di Malegno: si tratta di una struttura coperta adibita a locale ristoro, per la somministrazione di alimenti e bevande, oltre che punto informativo per il noleggio di attrezzature e gestione dei campi (oltre al campo da calcio a 11 con manto erboso era già presente anche un campo da tennis), tra cui la nuova piastra polivalente, struttura polifunzionale adatta a ospitare basket, pallavolo, tennis e ancora calcetto.

Il nuovo Bike Bar, o “bikebar”, è inoltre attrezzato per la ricarica di e-bike e, fa sapere il Comune, “costituirà uno strategico punto di sosta per la vicina Ciclovia dell'Oglio”, che dista davvero poche decine di metri. Nel progetto complessivo si sono conclusi anche i lavori di sistemazione dell'area del Laghetto Azzurro, tra cui il rifacimento del ponticello in legno, oltre che la posa di un nuovo sistema di videosorveglianza. Ora è tempo dell'inaugurazione.