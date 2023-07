"Caro Lago di Garda": il messaggio nella bottiglia ritrovato dopo 11 anni

Malcesine, 9 agosto 2012: "Lieber Gardasee", ovvero "Caro lago di Garda".. Comincia così il messaggio in bottiglia, scritto a mano ormai più di 11 anni fa da una coppia di turisti tedeschi e riemerso in questi giorni dalle acque del Benaco. Una storia romantica come non se ne vedevano da un po', così come è romantico il messaggio stesso: firmato Sabrina e Dennis "aus Hamburg", cioè da Amburgo, non solo si augura che tutte le loro famiglie e gli amici rimangano sempre felici e in salute, ma soprattutto che lo stesso lago continui ad essere "bello e limpido come lo sei oggi".

Se ne parla anche in Germania

La notizia del ritrovamento, inevitabilmente, è rimbalzata alla grande sui social, ripresa da quotidiani locali, nazionali e anche oltre confine. Lo riferisce anche Visit Malcesine, la pagina ufficiale per gli eventi e le informazioni del Comune di Malcesine: "La notizia del messaggio in bottiglia - si legge - ritrovato dopo 11 anni nelle acque al largo di Malcesine ha fatto il giro d'Italia e dei giornali tedeschi. Dennis e Sabrina di Amburgo, autori del manoscritto, potrebbero presto essere ospiti a Malcesine".

Cosa c'è scritto nella lettera

Questo perché lo stesso Comune si è mobilitato e ha lanciato un appello per ritrovarli: sarebbe un modo per celebrare la loro visita, anche se d'annata, e quel messaggio pieno di speranza che in questi giorni sta facendo tanto parlare di sé.

Così si legge nel manoscritto in bottiglia, in lingua originale (in tedesco).