La visita a Brescia dell'influencer cinese da 1 milione e mezzo di follower

All'anagrafe Liz Liang, è una vera superstar dei social con il nickname di Liz Supermais: giovane influencer cinese innamorata dell'Italia, vanta oltre 1 milione e mezzo di follower tra TikTok (855mila: dato aggiornato al 10 agosto), Instagram (271mila), Youtube (227mila) e Facebook (150mila). È stata avvistata in questi giorni a Brescia grazie ai suoi post, pubblicati sulle varie piattaforme: la visita al castello, una passeggiata in centro e una foto all'ombra del Duomo, un video sotto l'orologio e poi in Piazza Loggia.

Nell'anno di Brescia capitale della Cultura, un altro endorsement di respiro internazionale: "Una cosa che mi piace tantissimo dell'Italia - dice Liz Supermais in un reel pubblicato su Instagram e su TikTok - è che qualsiasi città, anche quelle non conosciute all'estero, raccoglie mille milioni di miliardi di bellezze storiche. Proprio come Brescia". L'invito si rinnova anche nel post allegato: "Venite a visitare Brescia, la Leonessa d'Italia. Non ve ne pentirete".

Chi è Liz Supermais

Creator digitale, come detto, da oltre 1 milione e mezzo di follower, Liz Liang aka Supermais ha studiato in Italia e raccontato la sua esperienza sui social, scatenando interesse e notorietà soprattutto per i suoi video (ce ne sono a decine) sulle differenze tra l'Italia e la sua terra natia, appunto la Cina. Definita come la tiktoker cinese più famosa d'Italia, lo scorso anno ha pubblicato anche un libro a fumetti, titolo "Il mondo di Liz Supermais 2022", a cura di Nicola Ronci.

Grazie alla collaborazione con Alice Boffa, autrice di manga yonkoma (o 4-koma dir si voglia), Liz Supermais diventa così anche un personaggio dei fumetti. Un viaggio tra bellezza, cucina, cultura, storia e scrittura, ma con uno sguardo diverso e un punto di vista ingenuo e divertente.