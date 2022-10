L'extra-lusso bresciano sbarca in Svizzera: tra le alte cime il resort dei sogni

Il marchio Lefay anche oltre confine: il celebre brand bresciano dell'hospitality - con resort sul Garda (a Gargnano), in Trentino (a Madonna di Campiglio) e presto anche in Toscana - è stato infatti scelto dal developer Aminona Luxury Resort and Village per gestire un nuovo progetto di spa resort di lusso situato a Crans-Montana, in Svizzera. Siamo nel Canton Vallese, destinazione sciistica conosciuta a livello mondiale: "Il nuovo resort - si legge in una nota di Lefay Resorts & Residences - segna non solo l'espansione all'estero di Lefay, ma anche il primo progetto del gruppo in management contract, ossia la gestione di strutture di proprietà di investitori terzi".

Il nuovo resort extra-lusso

Immerso nella tranquillità delle foreste alpine, il resort si affaccerà sul prorompente panorama su cui si stagliano il Monte Rosa, il Monte Cervino e il Monte Bianco: sarà direttamente collegato agli impianti della ski-area di Crans-Montana, che si snoda su 140 km di piste a un'altitudine compresa tra i 1.500 e i 3.000 metri. Il nuovo resort offrirà 106 suite dai 41 ai 147 mq e 12 chalet: all'interno verrà allestita la celebre spa a marchio Lefay, con una superficie di oltre 4mila mq, piscine interne ed esterne, area sauna, una zona adults only e 21 cabine trattamenti. L'area benessere sarà ovviamente ispirata dal "metodo Lefay".

Immancabile l'offerta culinaria, declinata in due ristoranti e diversi outlet: focus sulla dieta mediterranea e l'utilizzo di ingredienti stagionali, materie prime regionali italiane e fornitori locali. La progettazione del nuovo resort è stata affidata agli studi internazionali Calliston Rtkl e IB+, fedele alla linea del concept Lefay: la struttura sarà alimentata da fonti energetiche e rinnovabili, tra cui un impianto geotermico, impianti fotovoltaici e una centrale a biomassa.

Lefay Resort & Residences

"Un importante traguardo - spiega Alcide Leali, ad di Lefay Resort & Residences - che segna l'espansione internazionale per Lefay. Siamo lieti di proseguire la nostra strategia di crescita con l'apertura di un nuovo resort in una destinazione così rinomata". Il gruppo Lefay, fondato nel 2006, alla fine dello scorso anno ha venduto alla Cassa Depositi e Prestiti, per 59 milioni di euro, il Lefay Resort Garda, ma che continuerà a gestire con una formula di retrolocazione (affitto) della durata di 30 anni, opzionabili altri 10: parte dei fondi (16,9 milioni di euro) sarà reinvestita per la realizzazione della nuova struttura di Montalcino, il Lefay Resort Toscana. Il gruppo ha chiuso il 2021 con un fatturato di oltre 33,5 milioni di euro e 72.800 presenze turistiche.